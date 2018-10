'Kulmerovi dvori idealni su za predstaviti komediju apsurda'

Novi film Vinka Brešana Koja je ovo država, koji će se premijerno prikazati 17. prosinca, predstavljen je u četvrtak u salonu glavne zgrade Kulmerovih dvora koji su, rečeno je, idealno mjesto za predstavljanje te komedije apsurda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Redatelj je objasnio zašto je odabrana nekadašnja rezidencija Ivice Todorića, luksuzno zdanje koje sada iznajmljuje njegova kći.

- Tražili smo što su to danas apsurdi u Hrvatskoj i to je bilo neiscrpno vrelo, no kada smo tražili mjesto za press konferenciju postavili smo si pitanje gdje je taj apsurd i gdje on može najviše doći do izražaja, pa smo zaključili da je to upravo ovdje danas, u ovoj prostoriji - rekao je.

'Todorićeva kći bila je vrlo susretljiva'

Producent Ivan Maloča iz Interfilma otkrio je i da su pretpostavili kako će ta lokacija privući više novinara, fotografa i televizijskih ekipa, što se pokazalo točnim s obzirom na to da je predstavljanje filma popratilo više od 50 novinara, što je puno više nego inače kada je riječ o nekom kulturnom događaju.

Maloča kaže kako je Iva Balent, Todorićeva kći, bila vrlo susretljiva u dogovorima o najmu prostora, sve je obavljeno u sedam dana.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dodao je kako nije bilo nikakvih problema, a teže je bilo organizirati pedesetak lokacija na kojima je film sniman, poput Lepoglave ili Banskih dvora, za koje im je pomogao i sam premijer.

Film nastaje već više od dvije godine, angažirano je oko 300 ljudi. Sniman je u Zagrebu, Lepoglavi i Lici, a sada je u fazi postprodukcije u Varšavi, gdje se radi obrada tona, kolor-korekcija i specijalni efekti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Struktura filma temelji se na tri različite priče čiji su nosioci General, Ministar i bijesni umirovljenici, a njihova povezanost se raspliće i otkriva tijekom filma. U središtu je Ministar koji se prilikom postavljanja kamena temeljca za jedno krilo kaznionice zaključa u zatvorsku ćeliju i ne želi izaći.

'Hitovi se događaju, ne planiraju'

Svi se angažiraju da ga izvade van, ravnatelj SOA-e (glumi ga Goran Grgić), državni odvjetnik (Bojan Navojec), Ministrova supruga Iva Mihalić, upravitelj zatvora Dražen Kuehn, načelnik osiguranja zatvora Slaven Knezović, premijer Sebastijan Cavazza, njegov savjetnik Luka Dragić i hrvatski predsjednik (poljski glumac Daniel Olbrychski, ikona europskog umjetničkog filma), no to im ne polazi za rukom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Brešan nije htio otkriti detalje iz filma kao ni razlog zbog kojega je Ministar odlučio 'uhapsiti' samoga sebe.

- Želio bih da publika sama otkrije to prilikom gledanja filma - napomenuo je.

Vjeruje da njegova komedija apsurda može zaintrigirati publiku, no ne zna hoće li novim filmom srušiti vlastiti rekord gledanosti koji drži njegov film Kako je počeo rat na mom otoku.

- Hitovi se događaju, a ne planiraju - istaknuo je Brešan.

Nije siguran hoće li se, s obzirom na ono o čemu govori i sam naslov, gledatelji smijati i na samom kraju filma, a ne razmišlja niti o mogućim reakcijama na eventualne kontroverze u filmu.

- Radim priče u koje vjerujem i za koje mislim da su zanimljive i intrigantne - ustvrdio je.

Scenarist Mate Matišić, dugogodišnji Brešanov suradnik na nizu projekata, smatra da je Koja je to država njegov najbolji filmski scenarij dosad.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- To mi je i Vinkov najbolji film, u ovoj narativnoj strukturi vjerojatno je njegov najkompleksniji film - ocijenio je.

Riječ je o trećoj suradnji Brešana i Matišića, nakon filmova Nije kraj i Svećenikova djeca, a Brešanu je to šesti dugometražni uradak.

Novinarima se predstavio i dio velike glumačke ekipe

Nikša Butijer je rekao da glumi Generala koji i nakon rata vodi neke svoje bitke, neke su završile, neke i nisu, more ga nedaće i traži pomoć od svih da bi opstao.

Vedranu Mlikoti to je deseta uloga svećenika na filmu i u kazalištu.

- Kada su mi Mate i Vinko rekli da me zovu u film, nisam ni sumnjao koja će biti uloga, tako da mi je ovo jubilarni deseti svećenik i to pravoslavni - napomenuo je, izrazivši nadu da će film imati 'lijepu i dugu plovidbu kroz naše kinodvorane'.

Luka Dragić, koji glumi savjetnika hrvatskog predsjednika, rekao je kako mu je bilo veliko zadovoljstvo raditi s poljskim glumcem Danijelom Olbrychskim, koji u filmu glumi predsjednika Hrvatske.

Slaven Knezović, koji je u tom filmu u ulozi šefa osiguranja zatvora, ali i koproducenta, ističe kako je snimanje u Lepoglavi ipak bilo ugodno 'jer su nakon snimanja išli doma.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Goran Grgić, koji glumi šefa tajne službe, kaže da svi film očekuju sa znatiželjom i uzbuđenjem.

- Scenarij mi je bio fascinanatan i drago mi je da sam bio dio te filmske reprezentacije - dodao je.

Alma Prica je rekla da je sretna što je dio umjetničke suradnje Brešan-Matišić, a bilo joj je i veliko zadovoljstvo raditi s Brešanom 'jer je on spoj fanastične inteligencije, humora, velikog senzibiliteta i jako voli glumce'.

Od velike glumačke ekipe predstavile su se i Ksenija Marinković, koja je rekla da je snimala kratko pa je i zaboravila što je igrala, te Iva Mihalić koja igra Ministrovu ženu i to joj je prva suradnja s Brešanom, inače profesorom u čijoj je klasi diplomirala.

U filmu glume još Krešo Mikić, Lazar Ristovski, Zdenko Jelčić, Mate Gulin, Slobodan Milovanović, Branko Cvejić, Goran Navojec, Goran Bogdan, Mladen Čutura, Pjer Meničanin, Milan Pleština, Nermin Omić, Zvonimir Sunara Suki i mnogi drugi.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Direktor fotografije je Branko Linta, scenograf Damir Gabelica, kostimografkinja Željka Franulović, majstorica maske Ana Bulajić Črček, a izvršna producentica Maja Vukić.

Nakon svečane premijere 17. prosinca u Zagrebu, te u Splitu, Rijeci i Osijeku, film od 3. siječnja kreće u distribuciju.

Uz Interfilm, film su producirali Orka Production Studio iz Varšave i Zillion film te poduprijeli Hrvatski audiovizualni centar, Poljski filmski institut, Filmski centar Srbije, Poljska televizija, Eurimages i EU fond Kreativna Europa - MEDIA.