Kune odlaze s police, nema više dvostrukih cijena od 1. siječnja: 'Kupci ih žele i u 2024. godini'

Dvostruko iskazivanje cijena za trgovce i druge subjekte obavezno je još samo do kraja godine, no dvostruke cijene mogu i poslije ostati na policama i u cjenicima ako prodavatelji tako žele. Potrošači bi to željeli.

Kopiranje linka Sa zadnjim danom ove godine prestaje dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima - u trgovinama, kafićima, obrtima, u svim prodajnim djelatnostima. Obavezno od 5. rujna prošle godine, traje do 31. prosinca, no trgovcima nije zabranjeno da imaju dvostruke cijene i nakon 1. siječnja, ako žele. - Potrošači se nisu još navikli na euro, tako kažu i dosadašnji rezultati ankete koju provodimo. Potrebno im je još vremena, zbog čega smo Ministarstvu financija uputili dopis kojim tražimo dvojno iskazivanje cijena i u 2024. godini, kaže za 24sata predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, Ana Knežević. Anketa je dostupna na stranici udruge, kojoj se, dodaje Knežević, potrošači stalno javljaju s upitom hoće li se dvojno iskazivanje cijena nastaviti, jer se još nisu navikli. Uoči blagdana obišli smo tržnice devet naših gradova: Umjesto purice jest ćemo pileća krilca - Sve preračunavaju u kune, i boje se kako će to raditi kad cijene budu samo u eurima. Javljaju nam se, međutim, i mali, kvartovski trgovci kojima najviše dolazi starija populacija. Bila sam nedavno i sa studentima jednoga fakulteta, pitala sam ih što oni, mladi misle, i odgovor je bio isti - i dalje preračunavaju, a dvojno iskazane cijene im pomažu, napominje Knežević. Kako napominje, još bi se potrošači nekako i navikli samo na eure, da nema stalne promjene cijena. - Niti jedna zemlja nije uvodila euro uz stalno divljanje cijena i tako visoku inflaciju, jer je prema statističkim podacima hrana u Hrvatskoj u zadnje dvije godine poskupjela 30 posto, kaže Knežević. Ministarstvo financija udruzi je na njihov prijedlog odgovorilo kako je 16 mjeseci dvojnog iskazivanja cijena bilo dovoljno potrošačima da se naviknu na euro. Preporuka Europske komisije ne brani zemlji članici da nastavi dvojno iskazivanje cijena. Nema pravila prema kojem od 1. siječnja trgovci više ne smiju imati cijene i u eurima i kunama. U HUZP-u se nadaju da će biti onih koji će nastaviti s tom praksom, no Martin Evačić, direktor Narodnog trgovačkog lanca, ujedno predsjednik Udruge trgovine pri HUP-u, smatra da to nije potrebno. - I nama trgovcima je dvojno iskazivanje veliko opterećenje, jer traži dvostruku evidenciju, općenito više posla. Trgovac, ako želi, može zadržati dvojne cijene, pri čemu će ih mnogi vjerojatno još mjesec ili dva iduće godine sigurno i imati, odnosno micat će kune postepeno, kako budu mijenjali i cijene, kaže Evačić. Kune, drugim riječima, ne moraju s polica nestati preko noći. - Ali tko dosad nije naučio, nema ni nade da hoće, smatra Evačić. Stručnjak za trgovinu Slobodan Školnik također smatra da je 16 mjeseci bilo dovoljno. - Potrošači će se odmah naviknuti, još i lakše kad kune na cijenama više ne bude, uvjeren je. Kako stoji u odgovoru Ministarstva financija Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača, "osim lakšeg privikavanja na novu valutu, obveza dvojnog iskazivanja uvedena je prvenstveno sa ciljem zaštite potrošača kako bi se lakše uočilo koji su poslovni subjekti neispravno preračunati, ili su neopravdano povećali cijene svojih dobara ili usluga". - Analizirani su i zakoni država članica koje su posljednje uvodile euro kao službenu valutu. Posebno se uzelo u obzir iskustvo Slovenije, Slovačke, Latvije i Litve. U spomenutim državama razdoblje dvojnog iskazivanja započelo je neposredno nakon objave Odluke Vijeća Europske unije kojom je utvrđen fiksni tečaj konverzije i trajalo je šest mjeseci od dana uvođenja eura, osim u Slovačkoj u kojoj je obveza dvojnog iskazivanja trajala 12 mjeseci od dana uvođenja eura, kaže Ministarstvo. - Uvažavajući preporuke Europske komisije te prakse drugih država članica koje su posljednje uvele euro, Ministarstvo financija smatra kako je razdoblje od ukupno 16 mjeseci dvojnog iskazivanja cijena primjereno za upoznavanje s novom valutom, zaključili su.