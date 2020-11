Kurz: Austrijanci će još dugo morati živjeti s ograničenjima

Nacionalno zatvaranje na snazi je do 7. prosinca, ali i nakon toga će se uvesti nove stroge mjere. Još nije jasno što će to značiti za skijašku industriju o kojoj austrijska ekonomija uvelike ovisi

<p>Austrija može očekivati nova stroga ograničenja nakon što za tjedan dana isteknu trenutačne mjere zatvaranja, rekao je kancelar <strong>Sebastian Kurz</strong> za austrijski list Kleine Zeitung. </p><p>Nacionalno zatvaranje na snazi je do 7. prosinca, ali još nije jasno što će to značiti za skijašku industriju - okosnicu turističkog sektora koji čini 15 posto austrijskog BDP-a. Kurz je rekao da će Austrijanci tjednima i mjesecima morati živjeti s ograničenjima i dodao da će nove mjere ovisiti o epidemiološkoj situaciji. Predstavit će ih u srijedu. </p><p>- Što je veći broj zaraza, to će biti teže poduzeti korake za otvaranje. Morat ćemo živjeti s daljnjim masovnim ograničenjima nakon 7. prosinca - rekao je Kurz danas u intervjuu za Kleine Zeitung.</p><p>Vlada planira oprezno otvarati trgovine i škole, rekao je Kurz. Austrijski kancelar rekao je da sportski i zabavni sadržaji neće biti dio prvih popuštanja mjera, ali vlada u dogledno vrijeme namjerava omogućiti organiziranje više pojedinačnih sportova na otvorenom. </p><p>- Pitanje turizma odvojeno je od toga. Ono što je već jasno, apres ski bit će moguć najranije za godinu dana, naveo je Kurz, misleći na "partijanje" u planinskim barovima i restoranima. </p><p>Francuska, Italija, Austrija i Njemačka naredile su da žičare, koje bi sada i mogle raditi, ostanu zatvorene u nadi da će sva odmarališta imati koristi na vrhuncu sezone ako i kad se uspori širenje zaraze koronavirusom. </p>