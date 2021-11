Imunitetna komisija Nacionalnog vijeća jednoglasno je ukinula imunitet bivšem kancelaru Sebastianu Kurzu. Očekuje se da će Nacionalno vijeće u četvrtak izručiti predsjednika kluba ÖVP skupa sa glavnim tajnikom FPÖ -a Michael Schnedlitzaom.

Temelj za to postavljen je u utorak u odboru za pitanje imuniteta. Kurz će biti izručen Gospodarskom i korupcijskom tužiteljstvu (WKStA) zbog sumnji za pronevjeru javnog novca i davanje lažnih iskaza.

Protiv Schnedlitza je dignuta optužnica zbog govora mržnje u slučaju Leonie, 13- godišnje djevičice koju su u Beču silovali i ubili tražitelji azila iz Afganistana.

Po pitanju bivšeg kancelara, dopuštenje za daljnji kazneni progon bilo je jednoglasno.

- Ja sam sretan ovim zaključkom u Parlamentu, da će se moj imunitet ukinuti, to je baza za to da istraga WKStA brzo napreduje i slučaj bude razriješen. Kao što znate ja ne mogu svjedočiti o tome što se 2016. godine dešavalo u Ministarstvu financija. Ja sam od tada bio kancelar i predsjednik stranke, nikada nisam bio ministar financija niti sam bio tamo zaposlenik. No, jedno je sigurno, a to je da si neću dopustiti pomirenje sa kaznenom krivicom. Skidanje imuniteta je baza za početak tog procesa i zbog toga mi je neopisivo drago. Lažne optužbe protiv mene mogu se sada brzo opovrgnuti - rekao je Kurz.

Podsjetimo, Sebastian Kurz se našao u jeku korupcijskog skandala koji se istražuje na temelju poruka sa mobitela bivšeg tajnika ministarstva Thomas Schmida. Komunikacija seže još u 2016. godinu.

Osumnjičene osobe dogovaraju plaćanje medijske kampanje za stvaranje kulta ličnosti budućeg kancelara. Riječ je o 1,3 milijuna eura koje su preko savjetnice za javno mišljenje Sabine B. navodno preusmjerene za OVP kampanju u novinu ‘’Osterreich’.

Nakon što je podnio ostavku sa mjesta kancelara, u listopadu, Kurz je kao šef OVP-a zauzeo parlamentarnu stolicu koja mu je instantno pružila imunitet od političkog progona.

Kako doznajemo iz povjerljivih izvora bliskih njemu, posljednjih mjesec dana se posvetio sastancima sa stručnjacima za medije i javnost kako bi spasio ugled najperspektivnijeg mladog europskog političara.

Profesor kaznenog prava Peter Lewisch sa Sveučilišta u Beču analizirao je nalog WKStA u stručnom izvješću. Njegov zaključak je da na temelju iščitanih dokaza nema konkretnih sumnji koje su povezane sa Sebastianom Kurzom.

Mnogi smatraju plasiranje dokaza starih šest godina tempiranom bombom za politički progon i rušenje sada već bivšeg kancelara.