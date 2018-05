Kuščević: Zakon širi ovlasti Povjerenstva, ne smanjuje ih

Ministar uprave Lovro Kuščević u petak je najavio da će koncem idućeg tjedan imati konačnu verziju nacrta zakona o sprječavanju sukoba interesa te poručio da tim zakonom nema nikakvih sužavanja ovlasti Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, već će se upravo i proširiti ovlasti Povjerenstva i isto tako proširiti i krug osoba na koje se zakon odnosi.

"Vlada u želji da podigne transparentnost u ponašanju državnih dužnosnika, da uskladi postojeći zakon s odredbama Ustavnog suda i u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka pokrenula je ovaj postupak izmjene Zakona. Ovaj zakon je još u radnoj verziji. Očekujemo da ćemo koncem idućeg tjedna imati finalnu verziju i tada ćemo moći razgovarati o konkretnim mjerama unutar zakona ili o zakonu u cjelini", istaknuo je ministar Kuščević odgovarajući na pitanje novinara sužava li se djelokrug rada Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa.

"Cilj je ovog zakona osim toga da podigne etičnost u ponašanju državnih dužnosnika upravo i proširiti ovlasti Povjerenstva i isto tako proširiti i krug osoba na koje se zakon odnosi. Prema tome, nema nikakvog sužavanja nekakvih djela koje bi predstavljale sukob interesa, nema nikakvih sužavanja ovlasti Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Dapače, evo vidjet ćete, konačna verzija zakona će biti na zadovoljstvo svih sudionika ovog procesa", poručio je ministar.

Na pitanje tko je pisao zakon, Kuščević je odgovorio kako je zakon pisalo Ministarstvo uprave. "Dakle, radna skupina Ministarstva uprave", rekao je.

Kako je dodao, "postoje razni pogledi na taj zakon među članovima radne skupine", a ona je sastavljena vrlo široko, "od vrhunskih stručnjaka iz cijele Hrvatske, od stručnjaka koji predstavljaju Ministarstvo uprave, stručnjaka iz Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, Državnog odvjetništva, udruge općina, županija i gradova."

Kuščević je istaknuo kako je želja što je moguće bolje prevenirati, spriječiti i "educirati protiv sukoba interesa". Vjeruje da će to biti jedan dobar prijedlog zakona. Upitan je li u izradi sudjelovala i državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac, ministar Kuščević je rekao da nije.

Kuščević je na pitanje hoće li se i dalje raditi na izmjenama starog zakona ili će se pisati novi zakon s obzirom na veliki otpor, rekao da je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa reklo kako su oni već napravili jedan novi dobar prijedlog. Očekuje da će mu ga do ponedjeljka dostaviti i u utorak će razgovarati.

"Imamo nekoliko verzija zakona - verziju koju je napravilo Ministarstvo uprave, Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, verziju starog Zakona. U utorak će se sve te verzije staviti na stol, čuti ćemo što netko ima protiv nečega, s čime je netko zadovoljan, s čime nije zadovoljan. I ja vas uvjeravam da ćemo vrlo brzo svi zajedno, dakle, cijelo radno tijelo, svi zajedno izići i prezentirati jedan dobar zakon", najavio je Kuščević.

Na pitanje kako komentira što se u radnoj skupini može čuti i kako je vrlo kratak rok, ministar je to opovrgnuo. "Nije kratak rok, jutros smo se čuli sa kolegama i kolegicama iz Povjerenstva koji su rekli da rade, kako bi na vrijeme stigli i oni će to sve napraviti. Napominjem da ova skupina radi već godinu dana, nama rokovi teku, mi moramo ovu godinu taj zakon donijeti. Na kraju, na to nas obvezuje i Ustavni sud i Zakon o zaštiti osobnih podataka. Prema tome, ne bih rekao da je godinu dana kratak rok", zaključio je ministar uprave Lovro Kuščević.

"Jutarnji list" je objavio kako je Ministarstvo uprave koje vodi Lovro Kuščević napisalo nacrt novog zakona o sprječavanju sukoba interesa kojim se predviđa radikalno smanjenje ovlasti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Naveli su kako je iz navedenog nacrta novog zakona čiji primjerak posjeduju, izbačen niz precizno propisanih oblika ponašanja dužnosnika koji su kažnjivi prema sadašnjem Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.

Novinari su ministra Kuščevića pitali i što Uredba o zaštiti podataka koja je danas stupila na snagu donosi građanima?

"U vrijeme digitalne ere, kad podatci putuju eterom, kad svatko zna sve o svakomu, kad netko s jednim vašim osobnim podatkom tko je zlonamjeran može upropastiti vašu budućnost, upravo u pravo vrijeme i europska Uredba i naš hrvatski Zakon stupili su na snagu. Želja nam je zaštititi naše sugrađane, zaštititi ih od zloupotrebe njihovih podataka kako evo ne bi netko manipulacijom doveo nekoga u neku lošu situaciju", istaknuo je ministar Kuščević.

Ministar Kuščević bio je danas u Dubrovniku na prvoj konferenciji Vijeća Europe nakon što je Hrvatska preuzela predsjedavanje tim tijelom.