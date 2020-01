Kutija cigareta skuplja 2 kune, a "parilice" drastično skuplje!

Samo od posebnog poreza na duhan i duhanske prerađevine, u proračun se u 2018. godini za koju postoje zadnji podaci, slilo 4,8 milijardi kuna. Iznos je to jednak primjerice cijelom vojnom proračun zemlje. Cigarete su poskupjele i lani, a sada će s višim i novim porezima Vlada ubrati još stotine milijuna kuna od onih koji imaju nezdravu naviku pušenja.

Ministarstvo financija je objavilo prijedlog nove uredbe o visini posebnih poreza, odnosno trošarina. Nakon javnog savjetovanja, procjena je da će stupiti na snagu u drugoj polovici veljače ili početkom ožujka. Uredba je inače teško razumljiva prosječnom kupcu proizvoda jer postoje par vrsta načina oporezivanja koje se kombiniraju. Zato smo potražili obrazloženja od upućenih u posljedice povišenja tih poreza.

Bočica će poskupjeti za 12,5 kuna

- Konačna cijena ovisi od proizvođača, ali prosječno bi kutija cigareta mogla poskupjeti do dvije kune nakon ove uredbe. Za grijani duhan posebni porez nije mijenjan, pa tu ne bi trebalo biti promjene. Za tekućine koje se koriste u e-cigaretama dosad je porez bio nula kuna, a sada je kunu po mililitru tekućine - objasnio nam je sugovornik koji napominje da će još vidjeti kako će proći javno savjetovanje.

Svoj porok neće više plaćati niti oni koji sami motaju cigarete jer ne rastu trošarine na sitno rezani duhan. Ono što je jasno iz ove uredbe je da pušače e-cigareta, takozvanih parilica, čeka drastično poskupljenje. Bočica od 10 mililitara tekućine za "parenje", se može naći po cijenama od 10 do 30 kuna, zavisno od proizvođača i prodavača. Sada će na tu cijenu biti dodano 10 kuna nove trošarine, te još PDV. Dakle, takva bočica od 10 mililitara će poskupjeti za čak 12,5 kuna.

Istraživanja su e-tekućine manje štetne od klasičnog duhana za zdravlje, a mogu se naći i u potpunosti bez nikotina. Mnogi koji koriste parilice sami naručuju baze, okuse i miješaju tekućine kako bi dobili ukus koji im najviše odgovara. U EU je trgovina njima pod znatno većom kontrolom i nisu se dogodili slučajevi kao u SAD-u da se zbog ilegalnih sastojaka dogode smrtni slučajevi. No, činjenica je da se tekućine i dijelovi za e-cigarete mogu bez problema naručivati preko interneta iz cijelog svijeta. Nakon objave uredbe, i na javnom savjetovanju je Ministarstvo dobilo kritike upravo zbog tog drastičnog poskupljenja, dok se protiv poskupljenja klasičnih cigareta zasad nitko nije bunio.

'Ovo će pogodovati crnom tržištu'

- Tako velike trošarine na e-tekućine će samo pogodovati pojavljivanju crnog tržišta koje će nadležne institucije teško moći kontrolirati s obzirom da se komponente mogu kupiti u svakoj ljekarni - napisali su iz tvrtke Aeon koja prodaje parilice i tekućine.



- Visina trošarine za e-tekućine je neproporcionalna u odnosu na ostale trošarine. Skok cijena će biti od 40 do 90% ako ne i više što je apsolutno neproporcionalno s iznosima trošarina za ostale proizvode - napisao je Hrvoje Šavor.



- Oprostite ali tko god je pisao ovaj zakon nije uopće imao na umu koliko se trenutačno kreću cijene tekućina za električne cigarete. Trošarine od 1 kune po mililitru su u najmanju ruku smiješne. Za usporedbu, kao da grah počnete prodavati za 1 kunu po zrnu, takvo poskupljenje je enormno s obzirom na trenutnu cijenu. Dakle, s ovim ćete definitivno uništiti hrvatske tvrtke koje se bave prodajom i izradom aroma, tekućina, baza, e- opreme u globalu, stotine ljudi će ostati bez posla, crno tržište će procvjetati, a od trošarina nećete vidjeti niti 1 tu kunu jer nitko neće litru tekućine koja je do sada bila 160,00 kn plaćati 1.160,00 kn. Jeftinije je otići do BiH za taj novac. Te tvrtke su vam plaćale poreze, a sad nećete ni to dobiti kad propadnu. U globalu, država gubi jako puno. Molim, revidirajte tu cijenu na neki normalniji iznos i nemojte sramotiti Ministarstvo financija, Vladu i Republiku Hrvatsku neznanjem, nelogičnošću i manjkom analize pri donošenju odredbi zakona - napisao je Danijel Grgić.