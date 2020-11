Kutle bi na račun fijaska na sudovima mogao do milijuna

Nekoć omiljeni HDZ-ov tajkun Miroslav Kutle iz BiH s veseljem gleda kako postupci protiv njega nakon 20 godina padaju ili odlaze u zastaru

<p>Omiljeni tajkun prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i jedan od osnivača HDZ-a, Miroslav Kutle, koji slovi kao ogledni primjer privatizacijske pljačke na hrvatski način, od domaćeg pravosuđa već se desetljeće skriva u BiH.</p><p>Do sada je porezne obveznike kroz plaćanje sudskih postupaka protiv njega (suci, tužitelji, vještaci, odvjetnici...) koštao milijune, a prema svemu sudeći, ovom ćemo poduzetniku, iza kojeg su ostala uništena poduzeća, zbog fijaska predmeta koji se protiv njega vode na sudovima platiti još milijune.</p><p>Kako postupci koji se protiv njega vode odlaze ili klize u zastaru, promućurni poduzetnik, koji je na vrhuncu moći svoje poslovanje usporedio s vožnjom bicikla: “Ako stanem, padam!”, može uzeti kalkulator u ruke i polako računati koliko bi milijuna za koju godinu mogao dobiti od Republike Hrvatske.</p><p>Bio je optužen zbog privatizacije Tiska, Gradskog podruma, zbog malverzacija pri preuzimanju Slobodne Dalmacije, Dalme, Dione, Mirne Rovinj, Dubrovačke banke... Ukupno su ga teretili za štetu od 600 milijuna kuna, a sva djela koja su mu stavljali na teret počinjena su u ‘90-ima. Kutle je uhićen početkom 2000., nakon smjene vlasti, a ubrzo je optužen za muljaže oko Tiska. Zbog toga je 2004. bio osuđen na 6,5 godina zatvora te je ponovno završio u Remetincu, ali je presuda poslije ukinuta.</p><p>Mijenjali su se suci i optužnica, mijenjana je pet puta, a šteta je s prvotnih 47 milijuna kuna na kraju spala na nekih 30 milijuna kuna. Tužiteljstvo je 2016. godine u strahu od zastare pokušalo iskoristiti institut ratnog profiterstva, no nije uspjelo jer je sud uvažio da su “djela počinjena u vrijeme neposredne ugroženosti neovisnosti, ali da pri tome nije opisan način na koji su optuženici iskoristili navedeno stanje...”</p><p>Sud je na kraju u srpnju 2020. godine utvrdio kako je nastupila zastara.</p><p>Zbog ovog predmeta Kutle je u istražnom zatvoru proveo, sam je to ustvrdio u intervjuu Večernjem listu 7. listopada 2011., nakon što je pobjegao u BiH, 21 mjesec. Na kraju je oslobođen, a država je dužna nadoknaditi štetu svakome tko je nepotrebno zatvoren. Primjerice, Nikica Jelavić, koji je u istražnom zatvoru proveo tri godine, a 2000. godine bio je u istom zatvoru u kojem je bio pritvoren i Kutle, pravomoćno je oslobođen svih optužbi. Suđeno mu je kao šefu zagrebačke mafije.</p><p>Država će mu za 1120 dana u pritvoru s kamatama platiti oko 500.000 kuna odštete. U pravilu, odšteta iznosi 350 kuna za dan istražnog zatvora, što bi u Kutlinu slučaju bilo oko 220.000 kuna.</p><p>- Ukupno sam u proteklih 10 godina na hodanje po sudovima utrošio oko 2300 dana, znači proveo sam po sudovima više od šest godina. U najžešćem razdoblju protiv mene i stotinjak ljudi bilo je pokrenuto više od 20 procesa – rekao je Kutle 2011.</p><p>On je mahom sam plaćao svoje odvjetnike (i po dva) dok nije pobjegao. One koje je dobivao po službenoj dužnosti plaća država, i to pola iznosa od odvjetničke tarife. Za kaznena djela za koja su ga teretili odvjetnička tarifa iznosila je u pravilu od 5000 do 6000 kuna + PDV po danu, pa ako se uzme Kutlina tvrdnja da je do bijega u BiH na sudovima proveo 2300 dana te ako na kraju bude pravomoćno oslobođen u svim postupcima, ili oni odu u zastaru, grubom računicom dođe se do iznosa od 16 milijuna kuna koji bi Kutle mogao potraživati od države, odnosno od poreznih obveznika, samo po toj osnovi. Za Slobodnu Dalmaciju u rujnu je rekao da je u 2019. imao 11 oslobađajućih prvostupanjskih presuda, s tim da nije mogao precizirati koliko se još postupaka vodi protiv njega.</p><p><em><strong>*Cijeli tekst pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 13. studenog</strong></em></p>