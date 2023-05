Kvaka24 konferencija 6. lipnja: '180 dana s eurom - hrvatsko gospodarstvo u eurozoni'

Od siječnja 2023. više ništa nije isto. Hrvatska je dobila novu valutu - euro. Jesu li se ostvarila sva očekivanja u domaćem gospodarstvu, kakve su prognoze za dalje? Što je s energetskom sigurnosti i perspektivnom Hrvatske? Kakvo je stanje s konkurentnosti na tržištu rada i deficitom radne snage u eurozoni?

Na ova pitanja, ali i mnoga druga, naši stručnjaci odgovorit će na Trećoj biznis konferenciji “180 dana s eurom - hrvatsko gospodarstvo u eurozoni", koja će 6. lipnja biti u Hilton Garden Inn Hotelu u Zagrebu. Konferenciju organiziraju 24sata i Kvaka24, a dolazak su najavili mnogi stručnjaci iz svijeta ekonomije, makroekonomije, ekonometrije i financiranja.

Konferenciju će uvodnim izlaganjem otvoriti guverner HNB-a Boris Vujčić, koji će se osvrnuti na prvih šest mjeseci eura.

"Hrvatsko gospodarstvo u novoj valuti: očekivanja, realnost, prognoze" prvi je panel, na kojem će se govoriti o tome kako globalne promjene utječu na hrvatske poduzetnike, odnosno o presjeku trenutačne ekonomske situacije u Hrvatskoj u odnosu na Europu i na globalne trendove, s posebnim osvrtom na utjecaj nove valute. Dotaknut će se i toga koja su se predviđanja ostvarila, a koja pokazala pogrešnim, ali i toga što nas čeka u idućem periodu.

Foto: Robert Anic/PIXSELL



S druge strane, na panelu "Konkurentnost tržišta rada i deficit radne snage u eurozoni" stručnjaci će pokušati odgovoriti na pitanja hoće li deficit radne snage u sljedećim godinama biti ključni problem hrvatske i europske ekonomije, ali i hoće li inflacija, epidemije ili ratovi i sankcije ugrožavati gospodarstva Hrvatske i EU jednako kao deficit radne snage. Od ugostiteljstva do građevine, turizma, trgovine, obrazovanja, zdravstva, hi-tech kompanija, svi će očajnički trebati radnu snagu, koje će nedostajati.

Pozitivne primjere održivosti u domaćem gospodarstvu u kojima smo bolji i spremniji od drugih europskih zemalja donosimo na panelu "Energetska sigurnost Hrvatske i EU zelena tranzicija". Govorimo o energetici, samodostatnosti, utjecaju nove valute i vlastitoj proizvodnji temeljenoj na obnovljivim izvorima energije, kojima Hrvatska obiluje, s posebnim osvrtom na proizvodnju solarne energije te drugim održivim izvorima.

Foto: Shutterstock

Pozabavit ćemo se i globalnim zbivanjima na panelu "Globalna zbivanja, prekid lanaca dobave te važnost dostupnosti i zaštite podataka". U situaciji globalne krize zbog ratnih događanja u Ukrajini kompanije se susreću sa značajnim poslovnim rizicima, izazovima i nesigurnosti. Na koje bi sve načine potencijalna eskalacija sukoba na globalnoj razini, uz već prisutne poremećaje u dobavnim lancima sirovina, mogla utjecati na poslovanje? Koje su implikacije na IT sektor, što u svemu tome predstavlja hrvatski "know -how" u rješenjima cloud tehnologije te koje su mogućnosti i prednosti "lokalnoga" clouda teme su kojima ćemo se baviti.

Foto: Shutterstock



A na zadnjem panelu - "Primjena AI-ja u svakodnevnom poslovanju i otvorena pitanja u EU zakonodavstvu" - bit će govora o

umjetnoj inteligenciji, koja je otvorila vrata tektonskim promjenama u poslovanju: kako se na njih pripremiti, što očekivati i tko su predvodnici implementacije AI rješenja u hrvatskom biznisu? Hoće li nas umjetna inteligencija uskoro zamijeniti na radnim mjestima? Koja nas tehnološka rješenja uskoro očekuju i koje su promjene u zakonodavstvu nužne kako bi sve funkcioniralo? Otvaramo neizbježna pitanja i donosimo uvid u primjenu umjetne inteligencije u hrvatskom gospodarstvu.

Programski partner konferencije je Setcor, a partneri su Fina, ENNA, Hrvatska obrtnička komora, Raiffeisenbank Hrvatska, Hrvatska gospodarska komora, JOB Hunter i KONČAR.

