Lagarde i Vujčić stisnuli kočnicu: Da! Kraj je ere jeftinog novca!

Širok osmijeh i besprijekoran poslovni styling pratili su prvu zajedničku press konferenciju šefice Europske središnje banke (ECB) Christine Lagarde i njezine desne ruke, novog potpredsjednika ECB-a Borisa Vujčića. Premda je događaj koji su morali predstaviti i obraniti – prvo povećanje kamatnih stopa u tri godine – bio težak, Lagarde je i putem neverbalne komunikacije pokazala koliko je zadovoljna kadrovskim pojačanjem. Prije dvije godine, i sama je lobirala za ‘Borisa’ riječima ‘Kada imate priliku raditi s nekim tko je dobar, normalno je da želite nastaviti suradnju’. Prijetila je tada mogućnost da Vujčić ne dobije treći guvernerski mandat, s kojeg se samo zarotirao iz Zagreba u Frankfurt.