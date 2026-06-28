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OBRAČUN S INFLACIJOM PLUS+

Lagarde i Vujčić stisnuli kočnicu: Da! Kraj je ere jeftinog novca!

Piše Ljubica Gatarić,
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Lagarde i Vujčić stisnuli kočnicu: Da! Kraj je ere jeftinog novca!
Foto: European Central Bank

ECB je dužan štititi stabilnost cijena, jer svaka inflacija obezvređuje štednju građana i potkopava povjerenje u euro, piše za novi broj tjednika Express u svojoj ekonomskoj analizi Ljubica Gatarić

Širok osmijeh i besprijekoran poslovni styling pratili su prvu zajedničku press konferenciju šefice Europske središnje banke (ECB) Christine Lagarde i njezine desne ruke, novog potpredsjednika ECB-a Borisa Vujčića. Premda je događaj koji su morali predstaviti i obraniti – prvo povećanje kamatnih stopa u tri godine – bio težak, Lagarde je i putem neverbalne komunikacije pokazala koliko je zadovoljna kadrovskim pojačanjem. Prije dvije godine, i sama je lobirala za ‘Borisa’ riječima ‘Kada imate priliku raditi s nekim tko je dobar, normalno je da želite nastaviti suradnju’. Prijetila je tada mogućnost da Vujčić ne dobije treći guvernerski mandat, s kojeg se samo zarotirao iz Zagreba u Frankfurt.

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