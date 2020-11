Lako će Plenković s koronom. Njemu je puno važnija Kolona

Proglašavajući jutros "najteži trenutak epidemije", kad je Hrvatska probila granicu od tri tisuće novozaraženih, Andrej Plenković poziva građane da se drže mjera. A što će raditi HDZ? Ići u Vukovar i na stranačke izbore.

<p>"Nalazimo se u najtežem trenutku epidemije", upozorio je jutros premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade, apelirajući na sugrađane da se "drže mjera".</p><p>A što će za to vrijeme raditi HDZ?</p><p>On će održati Kolonu sjećanja u Vukovaru. </p><p>S deset puta više ljudi od dozvoljene epidemiološke kvote, u trenutku kad Hrvatska probija granice zaraženih i umrlih i kad Plenković priprema teren za nastavak unutarstranačkih izbora u HDZ-u zakazanih za 22. studeni.</p><p>Lako će Plenković s koronom. Njemu je bitno što će biti s Kolonom.</p><h2>Pucaju pod prozorom</h2><p>Jer, predsjednik HDZ-a koji koalira sa SDSS-om, manjinama i liberalima, koji se sjetio osuditi desničarski radikalizam nakon što su mu zapucali pod prozorom, koji mora dodatno okupirati stranku svojim kadrovima i postojano strepi od pritiska branitelja, ne smije si dozvoliti taj luksuz da limitira, reducira ili naprosto prolongira održavanje Kolone sjećanja u Vukovaru.</p><p>Plenković za to nema hrabrosti, nema snage, ali ni autoritet.</p><p>Vukovar je postao političko bojno polje, manifestacija domoljublja i političkog pravovjerja, poligon za obračune, ali i za pacificiranje ratoborne desnice.</p><p>Pa kako si onda Plenković može priuštiti da u "najtežem trenutku epidemije" otkaže masovnu komemoraciju?</p><p>Što bi na to rekli branitelji? Što bi rekli HDZ-ovi birači? Što bi rekli HDZ-ovi članovi koji četiri dana nakon Vukovara, vjerojatno u novom "najtežem trenutku epidemije", izlaze na stranačke izbore?</p><p>I što bi na sve to rekla nabrušena politička desnica? </p><h2>Škoro i Penava</h2><p>Tko zna, sudeći po upozorenjima korona oporavljenika Miroslava Škore kako "ovo nije laka bolest", možda bi ta desnica čak i pozdravila odgađanje Kolone sjećanja i održavanje komemoracije na prikladniji način.</p><p>A možda bi se pridružio i Škorin pajdaš Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara, koji je trenutno u samoizolaciji i zbog korone bi mogao ostati bez svoje omiljene pozornice i političke manifestacije. Pa ako ne može on, neka onda ne ide nitko.</p><p>Postoji mnogo načina na koje bi Plenković, "u ovom najtežem trenutku epidemije", mogao organizirati komemoraciju u okviru epidemioloških mjera. Kad bi za to imao hrabrosti.</p><h2>Kolona ispred korone</h2><p>Međutim, njemu je Kolona važnija od korone, stranački izbori (opet) važniji od poštivanja epidemioloških mjera, osvajanje stranke bitnije od činjenice da korona osvaja Hrvatsku, a Vukovar dobra prigoda da se neutralizira bijes desnice. </p><p>I naravno, da se skrene pažnja s Tomislava Ćorića.</p><p>Ipak je premijer Dan sjećanja na Vukovar nedavno proglasio neradnim danom, pa je red da taj dan u potpunosti politički iskoristi. Za političku promociju.</p><h2>Lauc u politici</h2><p>Član Znanstvena savjeta Vlade Gordan Lauc zgrozio je ovih dana javnost porukom kako bi "zabrana kolone sjećanja bila puno veća ugroza za život i zdravlje, od toga da se i svih tih 500 u koloni zarazi koronavirusom, a sigurno neće".</p><p>Ova nečuvena tvrdnja kojom je Lauc iz područja kompetencije zagazio u područje psihologije i političke podobnosti mogla bi biti točna samo za Andreja Plenkovića i njegov politički rejting. Zabrana Kolone sjećanja, dakle, predstavljala bi puno veću ugrozu za njegov politički rejting, a za to je premijer spreman riskirati živote stotina ljudi u koloni.</p><p>I opet će biti kriv virus. I opet je na građanima "da se drže mjera". A Vlada i HDZ dalje će raditi po svome.</p>