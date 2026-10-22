Lamborghini i Ferrari jurili prema Dubrovniku, jedan se zabio u ogradu: 'Jurili su 200'

Crni Lamborghini Diablo izletio je s kolnika na autocesti A1 kod odmorišta Sokolac u smjeru Dubrovnika u četvrtak te udario u zaštitnu ogradu. Prema fotografijama koje je redakciji Večernjeg lista poslao čitatelj, automobil je ostao zaglavljen na ogradi, a pokraj njega su se nalazila dvojica muškaraca, piše Večernji list. Čitatelj tvrdi da je nekoliko minuta prije nesreće vidio crni Lamborghini i Ferrari kako velikom brzinom prolaze pokraj njega po kiši.

- Projurili su, a bila je kiša. Koma. Po mojoj procjeni, vozili su 200 kilometara na sat - ispričao je čitatelj, koji je Lamborghini ponovno ugledao nedugo nakon toga, kada se zaustavio na odmorištu Sokolac.

Zasad nema službenih informacija o uzrocima nesreće ni o tome je li netko ozlijeđen. Iako se na fotografijama vide dvojica muškaraca pokraj automobila, nije poznato jesu li se nalazili u vozilu u trenutku izlijetanja.

Hrvatski autoklub (HAK) jutros je upozorio vozače na otežane uvjete na cestama zbog kiše i skliskih kolnika.