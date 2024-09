Lani je Hrvatska izvukla 22 ljudi iz Gaze: 'Sad nas je jedna obitelj iz Libanona zatražila pomoć'

Imamo jednu obitelj koja je upravo zatražila pomoć za evakuaciju iz Libanona. Riječ je o šesteročlanoj obitelji u kojoj su neki od njih hrvatski državljani, dok neki nisu. Takva je situacija s većinom hrvatskih državljana u Libanonu i Jordanu, neki imaju hrvatsko državljanstvo već od ranije, a neki su u pokrenuli postupak za dobivanjem hrvatskog državljanstva.

Sad je pitanje kako se kvalificirati za napuštanje Libanona, pa kako pronaći sredstvo da odu od tamo. Hrvatsko veleposlanstvo će učiniti što god može da im pomogne. Još ne znamo pojedinosti ovog slučaja jer su nam se tek javili. No tijekom idućih dana moguće je da će nas kontaktirati i drugi državljani RH ili članovi njihovih obitelji koji se nalaze u Libanonu. Tako da pretpostavljam da ćemo primiti dodatne pozive za pomoć iz Libanona. Hrvatski državljani imaju prednost, a onda njihova bliža rodbina - kazao jE za 24sata Tomislav Bošnjak, veleposlanik Hrvatske u Egiptu koji je nadležan i za područje Libanona.

'Mogu se obratiti i počasnom konzulu'

Navodi kako Hrvatska ima i počasnog konzula u Libanonu te se i njemu mogu, dodaje, obratiti.

- Problem je i utvrđivanje identiteta zato ljudi moraju doći do nas u veleposlanstvo ili do službenih osoba koje predstavljaju Hrvatsku. S obzirom na to da imamo počasnog konzula u Libanonu onda je lakše da stanovnici Libanona dođu do njega - istaknuo je veleposlanik Bošnjak.

Podsjetimo, nakon Hamasovog napada na glazbenom festivalu u Izraelu prije gotovo godinu dana i pokolja u izraelskim kibucima počeo je još jedan krvavi rat između Izraela i Hamasa. U Gazi su se tada našli i hrvatski državljani koji su htjeli pobjeći iz pakla rata.

Tad se angažiralo hrvatsko veleposlanstvo u Egiptu na čelu s veleposlanikom Bošnjakom i uspješno su iz Gaze evakuirali 22 hrvatska državljana. Među njima je bilo i onih koji nisu formalno državljani RH no unatoč tome prebačeni su do Egipta. Njima je hrvatsko veleposlanstvo u Egiptu sa veleposlanstvom u Izraelu organiziralo prijevoz u Hrvatsku.

Kako su 24sata tada doznala iz diplomatskih izvora, dio troškova evakuirani iz Gaze u Hrvatsku su trebali platiti, odnosno potpisali su da prihvaćaju te troškove prije nego su napustili Kairo i otputovali prema Hrvatskoj. Riječ je o avionskim kartama iz Kaira prema Zagrebu. Ostale troškove poput smještaja u Kairu, hrane i ostalog prijevoza, nisu trebali platiti.