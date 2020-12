Lauc: 'Cjepivo neće biti prije ožujka, potrebne su dvije doze'

<p>Mislim da postoji dovoljno dokaza da je ovaj virus jako sezonalan. Boris i Igor tvrde da ja nisam u pravu i tvrde da to nije tako. Kad sam našao i podastro im dokaze, rekao sam im - dečki, vidite da sam u pravu i bilo bi lijepo od vas da to priznate i ispričate mi se, komentirao je znanstvenik <strong>Gordan Lauc</strong> objavu na Facebooku u kojoj je prozvao nekoliko uglednih hrvatskih znanstvenika. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stiže cjepivo protiv korone </strong></p><p>Za<strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a583035/Lauc-objasnio-zasto-misli-da-je-koronavirus-sezonalan-i-kako-se-treba-paziti.html"> N1 </a></strong>objasnio je i zašto misli da je koronavirus sezonalan.</p><p>- Virus je bio tu tijekom ljeta, ljudi su se zarazili tijekom ljeta, neki su teško oboljeli i umrli. Imali smo 180 umrlih tijekom ljeta. Nema dvojbe da je postojao tijekom ljeta, ali činjenica je da je bio manje zarazan. Bilježili smo da netko, tko je bio pozitivan, nije zarazio nikog od svojih kontakata. Sad bilježimo veći broj zaraze, zato što je, kad je vani hladno, vlaga u zatvorenim prostorima vrlo niska. Virus puno duže preživljava na suhom zraku i naša sluznica se isušuje na suhom zraku, gubimo prvu barijeru i veća količina virusa će ući u nas. Zbog toga ljudi puno češće pobolijevaju - objasnio je Lauc te dodao kako moramo biti puno oprezniji jer ukoliko se zarazimo postoji velika vjerojatnost da ćemo razviti teži oblik. </p><p><strong>Strože mjere </strong></p><p>Lauc je izjavio kako su provedena ozbiljna i velika istraživanja, koja su pokazala da su najučinkovitije mjere zabrane okupljanja, i velikih i manjih.</p><p>- Postoje mjere koje su manje učinkovite, a prave štetu, a to je zabrana napuštanja domova, zatvaranje trgovina i zabrana putovanja iz mjesta do mjesta. Ja nisam rekao da ne treba uvoditi mjere, nego samo da smatram da trebamo imati mjere koje su učinkovite - mišljenja je Lauc. </p><p>Dodaje kako je treća najučinkovitija mjera edukacija javnosti. </p><p><strong>Kazne za kršenje </strong></p><p>Znanstvenik smatra su kazne na velikom broju ljudi neprovedive, jer nemamo toliko policije ili pripadnika civilne zaštite koji će pratiti svako kršenje mjera. Ipak, misli da nije loš imati prijetnju kaznom za mali broj ljudi koji se ponaša neoprezno.</p><p>- Mislim da se Hrvati i svi ljudi koji žive u Hrvatskoj dosta odgovorno ponašaju. Imamo tinejdžere, na koje nitko ne može utjecati i ljude koji se ne obaziru ni na kakve mjere. Mi nismo najgori, a ipak živimo na način koliko-toliko normalan. Ne mislim da naš Stožer radi loše. Doista ne mislim da rade posao za koji bi ih trebalo kritizirati, jer, doista, u drugim zemljama je puno teže, i što se tiče pandemije i što se tiče toga što je sve zatvoreno - rekao je Lauc.</p><p><strong>Više testiranja </strong></p><p>Dok<strong> Ivan Đikić</strong> poziva na veći broj testiranja, Lauc komentira kako Hrvatska testira gotovo jednako kao Njemačka i Švicarska, koje su pritom bitno bogatije zemlje te da nije realno očekivati da možemo puno više testirati. </p><p>- Danas gotovo 20 posto proračuna zdravstva ide na testiranje, a test neće nikoga izliječiti. Testovi nisu univerzalno rješenje za pojedinca, oni su dobar način da imamo nadzor nad epidemijom - rekao je. </p><p><strong>Cjepivo </strong></p><p>Lauc smatra kako prije ožujka ili travnja obična populacija neće biti zaštićena jer se radi o dvije doze koje je potrebno primiti. </p><p>- Ono će nam dati trajnu zaštitu, ovu zimu moramo pregurati bez zaštite. Nažalost, velik broj nas će se zaraziti. Moramo zaštititi one u rizičnim skupinama, to su naše bake, djedovi, moramo ih držati u izolaciji do siječnja. Moramo doći do toga da širimo što sporije virus, da ne bude preopterećen zdravstveni sustav - zaključio je. </p>