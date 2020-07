'Ako se svi zarazimo imat ćemo kolaps zdravstvenog sustava'

Činjenica je da ćemo mi kao sustav imati veće štete od socijalnih, psiholoških, zdravstvenih posljedica i jako je važna psihološka podrška, poručio je znanstvenik Gordan Lauc

<p>Nije bilo nikakve sumnje da će se, pogotovo u Hrvatsku, priča vratiti jer smo mi imali mali broj slučajeva ukupno. Još uvijek imamo mali broj, rekao je znanstvenik <strong>Gordan Lauc </strong>o epidemiji korona virusa. </p><p>Istaknuo je i da mu se čini da je Hrvatska dobila "pauzu" i da bolest nije toliko teška tijekom ljeta, koliko je teška zimi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona u Hrvatskoj </strong></p><p>- Što se tiče cjepiva ide se velikom brzinom prema pronalasku, veliki je broj studija i kliničkih istraživanja, no nitko ne može znati koji će biti rezultati, hoće li cjepivo biti sigurno i učinkovito i to se neće dogoditi prije početka sljedeće godine - navodi Lauc.</p><p>Iako još nema lijeka, liječnici su naučili bolje upravljati koronom i zbog toga je situacija bolja, ističe Lauc i dodaje da ćemo na jesen biti puno bolje pripremljeni i lakše ćemo se nositi s bolešću. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Moramo smanjiti brzinu kojom se virus širi, jer ako se svi zarazimo imat ćemo kolaps zdravstvenog sustava. Iako virus neće ubiti puno nas, treba rasporediti broj ljudi koji će se razboljeti na što duže vrijeme - rekao je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/631757/lauc-odgovara-hocemo-li-na-jesen-trebati-vise-psihologe-ili-epidemiologe" target="_blank">HRT</a>. </p><p>Lauc kaže da još nitko ne zna kako će biti na jesen, no da karantene kakvu smo imali - sigurno neće biti. Ona će možda biti uvedena samo u nekim manjim regijama ako se situacija pogorša. Što se tiče mjera, Lauc kaže kako će biti zabrane velikih okupljanja, maske će biti obavezne, a najproblematičniji bit će zatvoreni prostori. </p><p>- Određenom broju ljudi ova bolest uopće nije benigna i moramo se svi ponašati odgovorno.</p><p>Na pitanje hoće li na jesen ljudima trebati više psiholozi ili epidemiolozi, Lauc kaže kako ovo jako teško psihički pogađa ljude.</p><p>- Panika i strah čine jako veliku štetu. Činjenica je da ćemo mi kao sustav imati veće štete od socijalnih, psiholoških, zdravstvenih posljedica i jako je važna psihološka podrška. Ona nažalost, kod nas nije razvijena i to je nešto na čemu bi trebalo poraditi - smatra Lauc.</p>