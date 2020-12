'Lauc, Radman i Primorac daju lažne izjave, šokirani smo...'

<p>Ne samo Pfizer, nego i Moderna i mnoge druge kompanije, svi imaju dobre, ohrabrujuće rezultate s cjepivima. Trebamo biti skromni i strpljivi, još nije odobreno ništa. Tek kad to bude, onda ćemo moći ponuditi najbolje cjepivo za najbolju grupu, oprezno je rekao znanstvenik<strong> Ivan Đikić</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/" target="_blank">N1</a>.</p><p>- Ove mjere su trebale biti donesene početkom studenog i tako bismo spasili stotine života u Hrvatskoj. Ono što me i dalje brine je to jedno neshvaćanje Vlade i Stožera koji govori da mjere djeluju. Nema nijedan podatak koji pokazuje smanjivanje zaraze. Hrvatska ima 1040 ljudi na sto tisuća. To je drugi najgori broj u Europi nakon Luksemburga. To je toliko alarmantno, a broj umrlih u zadnja dva dana je veći nego u četiri mjeseca proljeća. Ti brojevi ukazuju na ogromnu opasnost - rekao je Đikić pa apelirao na probleme unutar znanstvenog savjeta:</p><p>- Hrvatska je skrenula s puta znanosti i točnih podataka na sklizak i opasan put politikantstva koji se miješa s netočnim, neznanstvenim i apsolutno lažnim izjavama trojice savjetnika premijera. Veliki dio nas i unutar savjeta i iz inozemstva smo šokirani izjavama koji ljudi govore. Političari uživaju u tome da govore kako slušaju struku. Mislim na izjave gospodina Primorca da ima indicije da je virus usporio, na izjave Radmana da virus ne ubija, izjave kolege Lauca. To su sve fake news. Izjave sedmorice nisu uzete ozbiljno od premijera, a izjave ove trojice jesu.</p><p>Ipak, pohvalio je ministra zdravstva da je uvijek dostupan:</p><p>- Htio bih se zahvaliti kolegi Berošu, on je čovjek koji zna odgovoriti na pozive, on tvrdi da će se stvari sa sukobom interesa riješiti. Javio sam se premijeru da se sve riješi u šest pisama. Meni nije do sukoba, ja samo želim pomoći - rekao je Đikić za <a href="http://hr.n1info.com/" target="_blank">N1</a>.</p>