Profesora Gordana Lauca zbog teze o prokuženosti virusa prema kojoj broj zaraženih treba pomnožiti s deset kritiziralo je mnogo kolega iz Vladinog znanstvenog savjeta. Kritizirao ga je i varaždinski župan Radimir Čačić koji je po tome zaključio da je cijela Varaždinska županija zaražena.

- Mi ne znamo taj broj. Ono što je američki CDC napisao je da je medijan oko 10. Ali to ne vrijedi u situacijama gdje ima tako puno zaraženih. U Hrvatskoj sigurno nije puta 10, ali nije ni manje od puta pet - prokomentirao je Lauc za RTL Direkt.

Lauc tvrdi da lockdown i žestoke mjere zapravo nisu potrebne odnosno da više štete nego koriste. Složio se kako je situacija u bolnicama jako teška, da imamo jako puno bolesnih, puno ljudi umire te zaključio kako taj broj bolesnih moramo smanjiti, u čemu se, kaže, svi slažemo.

- Ono u čemu se ne slažemo ponekad je odabir puta kako do toga doći. U medijima su prenaglašene razlike. Ja ću se isto složiti da mjere koje učinkovito smanjuju širenje virusa su važne i potrebne: zabrane okupljanja velikog broja ljudi, zabrane manjih okupljanja, sve što sprečava kontakt među ljudima je iznimno važno i smanjuje širenje pandemije - priča.

- Što se tiče lockdowna, to je riječ koju ljudi upotrebljavaju na različite načine. Recimo, svi članovi Znanstvenog savjeta su se složili da su protiv lockdowna. Nitko nije bio za ono što se napravilo u proljeće. Naše se razlike svode na to treba li zatvoriti restorane i kafiće, gdje ja osobno mislim da je učinak možda na širenje 5 posto, dok drugi misle da je to potrebno - pojasnio je.

Ipak, u Češkoj pada zaraženost otkako su uveli žestoke mjere. A Slovenija?

- Slovenija je primjer gdje vrlo stroge mjere koje su na snazi šest tjedana su rezultirale dvostruko većim brojem umrlih nego kod nas i brojem slučajeva koji je tek nešto malo manji nego kod nas. Postoje mjere koje su učinkovite, postoje koje su neučinkovite i nisu iste mjere učinkovite kod nas i recimo u Japanu - kaže.

- Moramo kombinacijom mjera koje će biti učinkovite, a neće napraviti preveliku štetu, suzbiti broj zaraženih. Srećom u dijelovima Hrvatske smo to počeli postizati. Za cijelu Hrvatsku je teško reći, ali Varaždinska, Međimurska, Krapinsko-zagorska i Grad Zagreb već imaju trend pada. Mislim da u ovom trenutku nema potrebe za pojačavanjem mjera - rekao je Lauc.