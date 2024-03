Laura (25) diplomirala je unatoč paralizi i sljepoći: Ne odustajte!

I kad je najteže dignite glavu, jer svaki dan je nova borba, rekla nam je studentica Laura Soče (25) koja je rođena s cerebralnom paralizom i sljepoćom, ali je unatoč tome završila preddiplomski studij i nastavila s diplomskim.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Brojne prepreke našle su se na životnom putu ove mlade žene, jedna od prvih je polazak u osnovnu školu. Naime, Laura je rođena u Dubrovniku, a njezina obitelj je inače iz Metkovića, ali s obzirom na to da integracije takve djece u tom području gotovo pa nije bilo, morali su se preseliti u Zagreb gdje je Laura završila osnovnu i srednju školu. Nakon toga uslijedilo je polaganje državne mature, upis na fakultet ali i novi problemi za Lauru.

Uspjela je savladati nesavladivo

- Nakon završetka srednje škole tri sam godine polagala engleski zato što su od mene tražili nemoguće stvari, tražili su da napišem esej od 600 riječi, što je za mene bilo nemoguće. Nakon toga sam uspjela i upisala fakultet - kaže nam Laura. Dodaje kako je njezin životni moto nikada ne odustati.

- Moram se zahvaliti mojoj cijeloj obitelji, koji su mi inspiracija i koji su mi neprestano pružali podršku na svakom mom životnom koraku. Bez njih ja ne bi bila ovo što sam danas - odgovorila nam je Laura na pitanje odakle inspiracija. Kaže da su joj planovi završiti petu godinu diplomskog studija, ali i upisati novi fakultet. Laura uživa učeći i pripremajući se za ispit. Većinu predmeta polaže usmeno jer joj se profesori prilagode.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Većinu predavanja snimam s mobitelom i to preslušavam, a literaturu mi čita asistentica - kaže nam i dodaje da za nju ne postoji najteži predmet.

- Grčki, Hebrejski, Latinski, to su mi rekli da će biti teško, ali prošla sam s pet - kaže nam ponosno 25-godišnjakinja.

Roditelji kao najveća podrška

Uz studiranje i sve što nosi život mlade studentice Laura nam kaže kako bez svojih roditelja ne može.

- Osmijeh, zagrljaj i poljubac mojih roditelja, to je ono što me vodi kroz svaki dan, bez toga niti jedan dan ne bi imao sreću - rekla nam je. Kaže i da do svojih uspjeha nije došla laganim putem.

- Morala na ulici tražiti ono što mi pripada - kaže razočarano studentica. Ipak, sretna je zbog nagrade koju je dobila i ponovila je da je sve moguće, ali samo kada netko jako to želi.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Sretna sam zbog nagrade, a nesretna jer sam je dobila zato što sam se morala boriti na ulici za prava osoba s invaliditetom koja bi nam po Ustavu trebala biti zajamčena, a svi znamo da je država jaka onoliko koliko se brine o najslabijima - zaključuje, a njezina mama Stipica dodaje kako je cijela obitelj ponosna na Lauru i njezine uspjehe unatoč svim problemima na koje su u ovih 25 godina naišli.

