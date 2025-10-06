Lavina u Sloveniji: Jedan Hrvat poginuo, dvojica nestala, danas spasioci nastavljaju potragu

DANAS NASTAVAK POTRAGE

"Radi se o hrvatskim planinarima iz Splita i okolnih mjesta, uključujući Solin, Kaštel Sućurac i Žrnovnicu", rekao je Boštjan Repinc iz policijske uprave Kranj u nedjelju.

"Bilo je ukupno sedam hrvatskih državljana, od kojih je četvero već na sigurnom, jer se nisu išli dalje penjati na planinu, a uz pomoć spasitelja spušteni su dolje, kraj Bohinjskog jezera. Vjerojatno će pričekati da vide što se dogodilo s ostalima iz grupe", rekao je Boris Grigić, hrvatski veleposlanik u Sloveniji.

Prema riječima Boštjana Repinca iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Kranj, hrvatski planinari su subotu s Pokljuke došli na Vodnikov dom na 1817 metara nadmorske visine i potom da doma Planika (2408 m), te su se preko južne stijene Triglava popeli na najviši vrh slovenskih Julijskih Alpa visok 2864 metra.

"S vrha Triglava su se spustili natrag na Vodnikov dom, od kuda se troje od sedam planinara odlučilo u nedjelju preko grape popeti na Tosc", rekao je Repinc. Sloveniju je u ranim jutarnjim satima u nedjelju zahvatila izrazito hladna fronta sa snježnim padalinama.

Na području gdje se lavina obrušila na hrvatske planinare ima preko pola metra snijega, a pripadnici slovenske gorske službe spašavanja (GRZS) morali su prtiti snijeg kako bi došli do mjesta nesreće.