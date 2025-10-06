Hrvat je poginuo u lavini u slovenskim Alpama. Dvojica Hrvata su nestala. Spasioci su rekli da je potraga u nedjelju bila prekinuta zbog teških uvjeta. Nastavit će ju u ponedjeljak
Lavina u Sloveniji: Jedan Hrvat poginuo, dvojica nestala, danas spasioci nastavljaju potragu
"Radi se o hrvatskim planinarima iz Splita i okolnih mjesta, uključujući Solin, Kaštel Sućurac i Žrnovnicu", rekao je Boštjan Repinc iz policijske uprave Kranj u nedjelju.
"Bilo je ukupno sedam hrvatskih državljana, od kojih je četvero već na sigurnom, jer se nisu išli dalje penjati na planinu, a uz pomoć spasitelja spušteni su dolje, kraj Bohinjskog jezera. Vjerojatno će pričekati da vide što se dogodilo s ostalima iz grupe", rekao je Boris Grigić, hrvatski veleposlanik u Sloveniji.
Prema riječima Boštjana Repinca iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Kranj, hrvatski planinari su subotu s Pokljuke došli na Vodnikov dom na 1817 metara nadmorske visine i potom da doma Planika (2408 m), te su se preko južne stijene Triglava popeli na najviši vrh slovenskih Julijskih Alpa visok 2864 metra.
"S vrha Triglava su se spustili natrag na Vodnikov dom, od kuda se troje od sedam planinara odlučilo u nedjelju preko grape popeti na Tosc", rekao je Repinc. Sloveniju je u ranim jutarnjim satima u nedjelju zahvatila izrazito hladna fronta sa snježnim padalinama.
Na području gdje se lavina obrušila na hrvatske planinare ima preko pola metra snijega, a pripadnici slovenske gorske službe spašavanja (GRZS) morali su prtiti snijeg kako bi došli do mjesta nesreće.
Jedan od Hrvata koji je ostao zarobljen u planinarskom domu javio se svojoj obitelji i obavijestio ih je da je dobro.
Iza nas je vrlo dug dan – jedan od najtežih u posljednjih nekoliko godina. Aktivnosti nastavljamo sutra rano ujutro jer potraga za zatrpanim unesrećenima još uvijek nije završena - objavila je slovenska gorska služba spašavanja u nedjelju navečer.
Nedelja, 5. oktobra 2025 - za nas izredno dolg in naporen dan. Začeli smo že zgodaj zjutraj, nekateri smo se zbudili v...Objavljuje Gorska reševalna služba Radovljica u Nedjelja, 5. listopada 2025.
Usprkos upozorenju na loše vremenske uvjete, u nedjelju ujutro na vrh Tosc u Julijskim Alpama krenula su trojica Hrvata iz Dalmacije. Ukupno ih je u grupi bilo sedmero. Četvero njih su ostali u Vodnikovom domu, planinarskoj postaji, u Velom Polju. Spasioci Gorskog spasilačkog saveza Slovenije, su u nedjelju popodne došli do planinarskog doma te spasili četvoricu Hrvata i dva Mađara koje su tamo zatekli. Tijelo preminulog su helikopterom spustili s planine.