Lavine na skijalištima Austrije i Švicarske: Više ljudi zatrpano

U tijeku je velika akcija potrage za više nestalih skijaša nakon što su četiri lavine pogodile skijališta u Austriji i Švicarskoj.

Austrijski ski resort Angokel je pogođen s tri lavine, dok je švicarski Andermatt pogodila jedna, javlja Sky News. Nadležne vlasti tvrde da su lavine izazvali skijaši koji su skijali izvan osiguranih staza.

Breaking: Massive search and rescue operation underway in #Andermatt Switzerland, after an avalanche hit a big group of skiers pic.twitter.com/LFw9BBm4Cr