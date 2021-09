U zatvoru je završio 47-godišnjak koji se lažno predstavljao kao policajac. Protiv njega je pokrenuta istraga te je osuđen za tešku krađu i računalnu prijevaru.

Sumnjiči ga se da je 6. kolovoza oko 22 sata prišao 73-godišnjaku koji se kretao uz pomoć pomagala. Pridržao mu je ulazna vrata zgrade te ga je otpratio do stana. Kada su došli do stana, 47-godišnjak je kako se sumnja, gurnuo u stan 73-godišnjaka. Lažno mu se predstavio kao policajac te ga je zatražio osobne dokumente i bankovnu karticu. Oštećenik mu je dao dokumente koje je 49-godišnjak tražio, nakon čega je 49-godišnjak iz novčanika 73-godišnjaka uzeo 200 kuna, a 73-godišnjaka je zatražio i PIN koji mu je 73-godišnjak odbio dati, prenosi Večernji list. Sumnja se i da je pomoću te kartice pokušao dignuti novac s bankomata, no nije uspio.

Također je osumnjičen na još jednu prijevaru 3. rujna kada je na isti način pokušao nasamariti 87-godišnjakinju. Pustila ga je u stan, a on joj je uzeo bankovne kartice i 250 kuna. Istog dana je, sumnja se, pomoću kartice i PIN-a žene, digao na bankomatu 10.000 kuna.

Županijski sud u Zagrebu mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor.