Lažni policajci uzeli mu iz kuće kod Ludbrega 600.000 kuna

Josip Horvat (60) iz Selnika nadomak Ludbrega i dalje leži u varaždinskoj Općoj bolnici na Traumatološkom odjelu gdje je smješten zbog teških ozljeda, prvenstveno glave, koje su mu u petak nanijela tri razbojnika koji su provalili u njegovu obiteljsku kuću te ga opljačkali.

Pod jakim je sedativima. Uglavnom leži i ne otvara oči. Na glavi ima nekoliko poveza koji svjedoče o brutalnom prebijanju nedužnog čovjeka. Prema našim izvorima bliskim obiteljskom krugu, trojica razbojnika su na sebi imali policijske odore tako da ih je nesretni Horvat, koji živi sam, pustio unutra.

Mještani s kojima smo razgovarali tvrde kako su “policajci” znali da će jedino njima Horvat otvoriti vrata jer su prije nekoliko godina, dok mu je još otac bio živ, maskirani razbojnici upali u kuću i uzeli novac od netom prodajnog kombajna.

- Vjerujem da su ga pratili i znali njegovo imovinsko stanje. To se vidi po silnoj mehanizaciji koja je u dvorištu koje je zajedničko dvjema Josipovim kućama. Mislim da im je plan bio da ga ubiju, jer tako po glavi izudarati čovjeka, da se ne može satima pomaknuti i doći do telefona, samo na to upućuje. Nasreću, on je korpulentan i jak. Neki slabiji čovjek bi podlegao tako teškim ozljedama – rekao nam je mještanin.

Nakon teških batina, koje su za Horvata mogle završiti i tragično, on je razbojnicima rekao gdje se nalazi novac, a oni su s plijenom pobjegli ostavivši nemoćna čovjeka da leži u lokvi krvi. Navodno su sa sobom odnijeli oko 600.000 kuna koje je Horvat, navodno, ranije podigao u banci i koje je namjeravao investirati u svoje poljoprivredno gospodarstvo. Nakon gotovo sedam sati, koliko je ležao na podu, uspio je doći do telefona i pozvati policiju. Nešto nakon tri sata u subotu odvezli su ga u Opću bolnicu Varaždin.

Nitko od susjeda u petak navečer nije ništa primijetio, jer su svi bili zauzeti posjetama grobljima, a i lokalna trgovina, koja se nalazi preko puta kuće, taj je dan radila do 11 sati.

U Selniku Horvata svi znaju kao marljivog i poštenog čovjeka, koji je živio za poljoprivredu i od poljoprivrede. Na zemlji je naslijedio oca tako da se taj posao prenosi s generacije na generaciju. Nakon smrti roditelja živio je sam u obiteljskoj kući. Sestra mu živi s obitelji u obližnjom Ludbregu. Njegov susjed nam je ispričao da su mu i roditelji bili vrijedni i imućni, a Josip je još unaprijedio gospodarstvo. Riječ je, tvrdi, o čovjeku mirne naravi koji ni mrava ne bi zgazio. Uglavnom, svi s kojima smo razgovarali imaju dobro mišljenje o Josipu. Nekolicina starijih žitelja nam je rekla da se zbog straha svi zaključavaju u kuće čim počne padati mrak.

U policijskom priopćenju navodi se da je postaju u Ludbregu nazvao 60-godišnjak koji je prijavio da je više nepoznatih osoba provalilo u njegovu obiteljsku kuću, fizički ga napali i uz prijetnju mu ukrali novac. Materijalna šteta procjenjuje se većom, a točna visina utvrdit će se naknadno, objavila je policija koja intenzivno nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja i traga za počiniteljima ovog kaznenog djela.