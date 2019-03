Lažno ga optužila za silovanje: 'Bila sam mlada i zaljubljena'

Mladi je Slavonac oslobođen krivnje za silovanje djevojke, nakon što je navodna žrtva opovrgnula optužbu i rekla da nije bilo silovanja. Na kraju je ona osuđena zbog davanja lažnog iskaza, a Vrhovni je sud potvrdio oslobađajuću presudu za mladića, piše Glas Slavonije.

On je 2010. godine bio osuđen za silovanje, a iako je donesena pravomoćna presuda, došlo je do obnove predmeta pa je djevojka 2013. osuđena zbog davanja lažnog iskaza. Državni je odvjetnik uložio žalbu na oslobađajuću presudu za mladića rekavši da je iskaz navodne žrtve nevjerodostojan, nelogičan i neuvjerljiv, no Vrhovni sud je ipak odlučio da silovanje nije niti bilo dokazano.

Naime, djevojka je u obnovljenom postupku rekla da su svi spolni odnosi između nje i optuženog mladića bili dragovoljni i da nije bilo silovanja niti prijetnje, a svoje je lažno svjedočenje objasnila time da je bila mlada, luda i zaljubljena te da nije bila svjesna posljedica pa je zato mladića lažno optužila za silovanje. Tek kada je suprugu rekla što se dogodilo, on joj je savjetovao da postupi po savjesti.

- Jedini razlog zbog čega je tada optuženika prijavila bilo je to što mu je htjela napakostiti - stoji u pravomoćnoj odluci Vrhovnog suda, javlja Glas Slavonije.

- Izjavila je i da nije mogla više imati na savjesti činjenicu da je zbog njezine nepromišljenosti osuđen netko nedužan, potpuno isključivši mogućnost provođenja novih vještačenja. Takav izmijenjeni iskaz oštećenice u kojem ona više ne tereti optuženika, već ustraje u tome da nije govorila istinu u postupku u kojem je optuženik pravomoćno osuđen, dajući razloge za takvo postupanje, s pravom je prvostupanjski sud ocijenio logičnim, vjerodostojnim, životnim, ali i uvjerljivim, dovodeći ga u vezu sa svim okolnostima odlučnim za ocjenu tog iskaza. S tim u vezi pravilno je vodio računa i o činjenici da je oštećenica još 2010. dostavila izjavu ovjerenu od javnog bilježnika u žalbenom stadiju, tada, još nepravomoćnog postupka, u kojem je molila da se optuženika oslobodi, ističući da je sve preuveličano o silovanju, u kojim tvrdnjama je ustrajala sve do danas, između ostalog, i u pravomoćnom postupku u kojem je priznala da je dala lažan iskaz - stoji u obrazloženju presude drugostupanjskog suda.