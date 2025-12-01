Obavijesti

News

Komentari 0
LJUDI U STRAHU

Ledeni zastoj: Obitelji s djecom u Sibiru satima stoje na -18°C, u koloni dugoj čak 85 kilometara!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ledeni zastoj: Obitelji s djecom u Sibiru satima stoje na -18°C, u koloni dugoj čak 85 kilometara!
Foto: Telegram

Kolona se protezala od od naselja Vydrino do grada Kultuka, a mnogi putnici tvrde da ne mogu krenuti već više od devet sati

U koloni automobila dugoj čak 85 kilometara u hladnom Sibiru više od sedam sati stoji nekoliko stotina ljudi. Noć su proveli na minus 18 stupnjeva Celzija. Prema prvim informacijama, kolaps je uzrokovan poledicom i teškim kamionima koji su zapriječili prolaz osobnim vozilima.

Ljudi ostaju bez hrane i vode, a u automobilima ponestaje goriva. Među onima koji su zapeli na cesti ima i obitelji s djecom, navodi ruski portal Meduza.

Kolona se protezala od od naselja Vydrino do grada Kultuka, a mnogi putnici tvrde da ne mogu krenuti već više od devet sati.

Lokalni stanovnici tvrde da se isto događa svake godine i da kombinacija mokrog snijega, leda i teretnih vozila redovito pretvara ovu dionicu ceste R-258 u ledenu zamku iz koje se teško izvući.

Putnici navode da nemaju kamo otići jer je riječ o područjima s malo sadržaja, a prometne službe sporo rješavaju blokadu zbog niskih temperatura i skliskog kolnika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'
UŽAS U MEDULINU

Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

Nova privremena regulacija znači da će vozila i u smjeru istoka i u smjeru zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025