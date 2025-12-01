Ledeni zastoj: Obitelji s djecom u Sibiru satima stoje na -18°C, u koloni dugoj čak 85 kilometara!

U koloni automobila dugoj čak 85 kilometara u hladnom Sibiru više od sedam sati stoji nekoliko stotina ljudi. Noć su proveli na minus 18 stupnjeva Celzija. Prema prvim informacijama, kolaps je uzrokovan poledicom i teškim kamionima koji su zapriječili prolaz osobnim vozilima.

Ljudi ostaju bez hrane i vode, a u automobilima ponestaje goriva. Među onima koji su zapeli na cesti ima i obitelji s djecom, navodi ruski portal Meduza.

Kolona se protezala od od naselja Vydrino do grada Kultuka, a mnogi putnici tvrde da ne mogu krenuti već više od devet sati.

Lokalni stanovnici tvrde da se isto događa svake godine i da kombinacija mokrog snijega, leda i teretnih vozila redovito pretvara ovu dionicu ceste R-258 u ledenu zamku iz koje se teško izvući.

Putnici navode da nemaju kamo otići jer je riječ o područjima s malo sadržaja, a prometne službe sporo rješavaju blokadu zbog niskih temperatura i skliskog kolnika.