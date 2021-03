Nakon 63 godine postojanja i prve proizvodnje industrijskog sladoleda u Hrvatskoj - Snjeguljice - Ledo odlazi u strane ruke za 615 milijuna eura.

Fortenova grupa i Nomad Foods Limited potpisali su kupoprodajni ugovor za Poslovnu grupu zamrznute hrane, koja se sastoji od društava Ledo plus, Ledo Čitluk i Frikom te nekoliko manjih povezanih društava. Vrijednost transakcije je na bazi bez gotovine i bez dugova, a njezino je zaključenje planirano za treće tromjesečje 2021. godine, dodaje se u priopćenju iz Fortenove.

Po zaključenju, Nomad Foods će postati vlasnikom Poslovne grupe zamrznute hrane, koja obuhvaća vodeći europski portfelj kultnih lokalnih brendova zamrznute hrane sa snažnom prepoznatljivošću među potrošačima u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i nekoliko drugih zemalja jugoistočne Europe. Novac od prodaje Forento će, navode, uložiti u ostale svoje djelatnosti.

Iza Nomad Foodsa stoji izraelsko-američki bilijarder Noam Gottesman, koji kao da se u Hrvatskoj učio parkirati. Naime, američki mediji raspisali su se 2019. kako je Gottesman pred svojom zgradom u luksuznoj četvrti New Yorka West Village lažirao parkirno mjesto. Izluđeni susjedi su ga prijavili jer je ispred ulaza postavio nagnuti rubnik kakav se postavlja na dijelu nogostupa gdje automobili ulaze u garaže. No tamo nema garaže, nego je glavni ulaz u zgradu.

Oženio direktoricu prodaje Reeda Krakoffa

Novinari su dokazali da je ovaj manevar napravio ilegalno, no do danas nije poznato je li zbog toga i kažnjen. Gottesman je 2014. osnovao Nomad Foods, sad najveću europsku tvrtku za zamrznutu hranu. Vlasnik je restorana Eleven Madison Park u New Yorku i povjerenik na Sveučilištu Columbia, svojoj alma mater. Gottesman je bio član uprave Fondacije Tate Gallery, kao i član Vijeća predsjedatelja Muzeja umjetnosti Metropolitan i Međunarodnog vijeća Muzeja moderne umjetnosti.

Druži se s američkim zvijezdama poput Beyonce, a hodao je s američkom glumicom Lucy Liu, koja se proslavila ulogama u filmovima “Charliejevi anđeli” i “Kill Bill” te serijama “Ally McBeal” i “Sherlock i Watson” i koja je prije nekoliko dana dobila svoju zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu. Nakon Lucy oženio je Biancu Dueñas, direktoricu prodaje Reeda Krakoffa, s kojom je u braku šest godina.

Švedski mediji pisali su kako je te 2015., kad je ženio Biancu, kupio i tvrtku Findus te obećao da će uložiti u tvornicu u Bjuvu. Pet mjeseci nakon kupnje najavili su da je zatvaraju i da 400 radnika ide na ulicu. Nitko ni ne pomišlja da bi to napravili s Ledom.

- Naša Poslovna grupa zamrznute hrane tržišni je lider u regiji u kojoj poslujemo i drago mi je da smo u ovom procesu prodaje ostvarili svoj glavni cilj. Cilj je, uz postizanje maksimalne vrijednosti, prije svega bio zaključiti ovu transakciju sa strateškim partnerom koji će dati maksimalan doprinos daljnjem razvoju Poslovne grupe zamrznute hrane te prepoznati punu vrijednost i potencijal ove djelatnosti i njezinih ljudi - rekao je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član upravnog odbora Fortenova grupe.

- Zaključenjem ove transakcije ispunit ćemo ključni preduvjet za optimizaciju kapitalne strukture, što će nam omogućiti da snažno investiramo u svoje biznise i potičemo njihov budući rast. Jako sam zahvalan svim ljudima u Poslovnoj grupi zamrznute hrane i Fortenova grupi koji su proteklih šest mjeseci naporno radili kako bi ovo omogućili. Znajući da će naša zamrznuta hrana biti u vrlo dobrim rukama, veselimo se suradnji s Nomad Foodsom - zaključio je Peruško.

Nomad Foods Limited ima sjedište u Velikoj Britaniji i prihode od oko 2,3 milijarde dolara i prisutni su u 13 europskih zemalja.