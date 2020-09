Legendarnim povikom 'Oba su pala' Filip je ušao u legendu

Filip Gaćina pokličem 'Obadva, obadva, oba su pala!' prilikom slavnog obaranja dva aviona JNA izazvao je opće oduševljenje. Kao pirotehničar poginuo je prije 22 godine. I danas su mu kolege odali počast

<p>Autor legendarnog pokliča 'Obadva, obadva, oba su pala!' Filip Gaćina preživio je cijeli Domovinski rat, da bi na današnji dan 1998. godine poginuo prilikom razminiravanja terena od eksplozivnih sredstava kao zaposlenik postrojbe za razminiravanje "Mungos." U polju smrti nagazio je na protupješačku minu PROM-2. Da tragedija bude veća, to razminiranje je trebao biti posljednji pirotehničarski teren.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>- Bio je petak i iz Zagreba su mu naredili da se u ponedjeljak javi u bazu, da će ubuduće raditi u uredu i određivati tko će ići na koji teren. Bilo je to unapređenje jer je nekoliko puta bio pohvaljen. Drugi dan, u subotu oko 11 sati poginuo je u razminiranju kraj Novigrada - ispričala nam je svojedobno Filipova majka Luca te istaknula da je Filip u rat otišao dobrovoljno. I Mungosima je pristupio dobre volje i otvorena srca.</p><p>- Tijekom rata su nas pokrali, uzeli nam iz kuće sve što smo imali. Vino, pršute, traktor, Filipov motor. Nikad nismo doznali tko je to napravio. Kad mi se sin vratio iz rata, nije bilo nikakvog posla i među prvima se priključio Mungosima. Radio je to nekoliko godina, sve dok nije poginuo - kazala nam je Luce. </p><p>Uzvik 'Obadva, obadva, oba su pala! i danas ima važno mjesto u kolektivnoj memoriji naroda. Viknuo ga je tada 23- godišnji Gaćina, a snimio Ivica Bilan i tako je nastala jedna od najpoznatijih video snimki iz Domovinskog rata.</p><p>To se dogodilo peti dan bitke za hrvatski kraljevski grad Šibenik 1991. godine. Oba aviona JNA tipa jastreb tako su pala, a zaslužni su za to su hrvatski branitelji Goran Pauk i Neven Livajić. </p><p>Gaćina je tog dana punio top Gorana Pauka, a promatrajući padanje zrakoplova, s iskrenim je oduševljenjem spontano povikao "Obadva, obadva, oba su pala! </p><p>Kultna snimka isti dan prikazana je na HRT-u te je izazvala opće oduševljenje i euforiju. Ona predstavlja svojevrsnu prekretnicu Domovinskog rata kao jedna od prvih značajnih pobjeda nad tehnički znatno nadmoćnijim neprijateljem. Taj uzvik je mladom Gaćini zauvijek donio legendarni status, a danas ima posebno mjesto u sjećanju hrvatskog naroda. Glas tog mladića postao je otpor srpskoj agresiji.</p><p>Na mjestu pogibije u Pridragi počast su mu, uz obitelj odali kolege pirotehničari. Joso Klapan, načelnik Novigrada, rekao je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/656651/sjecanje-na-filipa-gacinu">HTV</a> da je stradao od zadnje mine koju su tražili.</p><p>- To je jedan čovjek koji je nama pravio štimung, bio veseljak, koji se od srca smijao da bi se čulo 3 kilometra dalje, koji je bio drag i svi smo ga obožavali, rekao je Niko Režić, prijatelj pokojnoga Filipa Gaćine.</p><p> </p>