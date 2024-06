Leon (6) se našao s Gabrielom (8) koji mu je spasio život: 'Mi smo prijatelji, jako sam sretan'

Sretan sam. Leona poznajem s nogometa gdje smo zajedno trenirali. Mi smo prijatelji i kad sam ga vidio na bazenu bio sam sretan jer sam imao s kim se igrati tamo, rekao nam je Gabriel (8), koji je u srijedu spasio Leona (6) od utapanja u bazenu.

Nakon što je Leon uspješno izašao iz bolnice, u petak su se prvi put vidjeli nakon tog nemilog incidenta sa sretnim završetkom. Našli su se u Jezerce Željezara u Sisku gdje su odmah krenuli u igru.

- Ne možemo još doći k sebi. U šoku smo. Ne mogu ni zamisliti što je moglo biti. Užas, užas - govore nam Leonovi roditelji sa suzama u očima.

- Imamo građevinske radove doma pa ja nisam mogao ići s njima na bazene. Inače ih nikad ne puštam same tamo, ali ovaj put su otišli sami s mamom. Uz Leona imamo još dvoje djece. Ja sam završio poslove doma i otišao sam u selo pokositi i tamo travu. Odjednom me žena zvala i kad mi je rekla što je bilo odmah sam sjeo u auto i jurio prema bolnici. Ne znam ni sam kako sam stigao - ispričao nam je Leonov otac.

Na bazenu je, kažu nam, sve bilo u tren oka.

- Igrali smo se u bazenu kad se Leon počeo vrtjeti u vodi. Prvo se u vodi vrtio kao palačinka, a onda se smirio i krenuo plutati. Tad sam vidio da se utapa i teško sam ga odvukao do ruba bazena i izvadili smo ga van. Tad su već dotrčali roditelji i spasioci - rekao je Gabriel.

Leona su potom okrenuli na bok te je iz sebe izbacio vodu.

- Uzviknuo je da će zaprljati vodu. To ga je brinulo u tom trenutku. On je veliki čistunac. Hvala Bogu da je sve dobro prošlo. Život mi je stao u tom trenutku. Ne znamo ni kako se to dogodilo. Na sebi je imao šlauf i rukavice. Bili su se igrali u plićaku. Neki kažu da se poskliznuo i opao u bazen gdje je veća dubina. Ne znamo - ispričala nam je Leonova mama.

Gabrielova mama Sanja, koja je inače medicinska sestra rekla je da je sve bilo iznenada.

- Gabriel je došao do mene i rekao da se dijete skoro utopilo, na što sam ja potrčala jer inače radim u bolnici na hitnoj. Dijete je ležalo na boku uz rub bazena i povraćalo vodu, oko njega su se svi skupili, a jedna je mama došla do mene i ispričala mi što je Gabriel učinio. Koliko sam je shvatila, svi su mislili da se oni igraju i šale - rekla je mama Sanja.

Iz Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije potvrdili su kako je njihov hitni tim T1 imao intervenciju na Bazenima Caprag zbog dojave utapanja djeteta. Dječak je vozilom hitne pomoći prevezen u Opću bolnicu Dr. Ivo Pedišić u Sisku gdje je bio zadržan na promatranju jedan dan nakon čega je pušten kući.

- Baš smo danas bili na upisu u prvi razred. Ne mogu vam opisati koliko nam je teško jer misli roditelja odu na najgore. Nadam se da niti jedan roditelj neće morati prolaziti kroz ovakvu situaciju. Čuli smo komentare da ne pazimo na svoju djecu. Tužni smo zbog toga. Nama su djeca sve. Leon je živahno dijete, nema ni minutu mira. Stalno je u pokretu. Nažalost bilo je što je bilo, a nama je najteže zbog toga. Nadam se da nećemo više prolaziti kroz ovako nešto. Leon još nije svjestan što mu se zapravo dogodilo. Spava mirno, ne budi se noći, nema noćnih mora. Nekoliko dana će sigurno spavati s nama da vidimo da je sve u redu te da nema nekih trauma. Kratko smo razgovarali s njim, ali njemu je još uvijek igra na pameti. Kad smo dolazili ovdje pitao nas je da ga odvedemo na bazen jer je odmah pokraj parka - govore nam Leonovi roditelji.

Mama Sanja kaže da je Gabriel sretan i da samo o tome govori te je ponosna na svog sina zbog zrele reakcije.

- U školi su mi pljeskali. Svi su mi govorili: Bravo. Sretan sam zbog toga. Mama je rekla da je jako ponosna na mene, a učiteljica da sam pravi heroj - zaključio je hrabri Gabriel i vratio se igrati s Leonom.