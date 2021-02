Svaka čast Leonu, kojem smo neizmjerno zahvalni, kao i svim ljudima koje je potakao da nam pomognu svojim donacijama. Nesebična gesta je tim veća što se prije njegove humanitarne akcije uopće nsimo poznavali. Ganuti smo što nam je pomogao netko sasvim nepoznat i to ne samo financijski nego i u osvješćivanju problema s kojim smo se suočili, a to je teška bolest našeg sina, čije liječenje nije htio pokriti HZZO. Bez pomoći dobrih ljudi ne bismo imali priliku liječiti svoje dijete i omogućiti mu sve operacije i terapije koje su mu potrebne da se, daj bože, jednog dana savim oporavi - zahvalni su Leonu Kamenskom (25) iz Rijeke, Ines i Kristian Barak, roditelji dječaka Maura (12).

Godinama se bori s bolešću

On se već osam godina bori s teškom i rijetkom bolešću zbog koje mu okoštava potkoljenica, što mu onemogućava normalno kretanje. Zahvaljujući sportašu Leonu i sredstvima prikupljenim njegovom humanom gestom, dječak Mauro u Beču je do sada bio na šest operacija noge i jednoj mozga i za sad se uspješno oporavlja. Leon će zbog svega dobiti godišnju nagradu 24sata Ponos Hrvatske. Nagrada se dodjeljuje 23. veljače u HRT-ovom Studiju 10.

Roditelji Barak do sad su dobili nekoliko nepravomoćnih presuda protiv HZZO-a, ali teško je reći hoće li na kraju svega biti neke kompenzacije s njihove strane, te da u međuvremenu nisu reagirali ljudi poput Leona, Mauro bi danas odrastao pateći u bolovima, s nemogućnošću da, poput svojih vršnjaka živi normalan život radeći sve što djeca njegove dobi rade.

- Za bolesnog Maura Baraka saznao sam preko svojeg kluba SRK Rika. Shvativši nezavidnu situaciju u kojoj se obitelj našla te visinu troškova za liječenje, koje roditelji sami moraju pokriti, odlučio sam pomaknuti svoje granice i pomoći na svoj način. Konačno, najviše me usrećila informacija o velikih 23.000 kuna koje smo do sad skupili za bolesnog dječaka - objašnjava triatlonac Leon Kamenski, koji je ove godine za Maura odradio zahtjevan i naporan tzv. "double everesting" maraton.

VIDEO: Leon se na Zagrepčanku popeo 214 puta

Bila je najviša zgrada u Hrvatskoj

Riječ je o usponu stepenicama poslovne zgrade "Zagrepčanka", koja ima 25 katova i 94,6m visine, a do 2006. godine slovila je za najvišu zgradu u Hrvatskoj.

Kao peta, ujedno i najmlađa osoba na svijetu, Leon je ovaj neobični sportski izazov odradio za 39 sati i 35 minuta, pri čemu je čak 214 puta svladao 490 stepenica (ukupno 104.860 stepenica), koje vode do navedenih katova. Radi se o ukupnom usponu od 17.696 metara, što odgovara dvostrukom usponu na najvišu točku svijeta - Mount Everestu.

- Na ideju dvostrukog Everstinga došao sam nakon što sam u travnju 2020. uspješno odradio Everesting na poznatim Trsatskim stubama u Rijeci (njih ukupno 561) kada sam s prijateljima Domagojem Paukovićem i Pavletom Kruljac za oko 20 sati, točnije 80 penjanja, svladao visinu od od 8848. Domagoj mi je otkrio izazov everesting, koji je sve popularniji u svijetu. Riječ je o izazovu u kojem se savladava visina najveće planine na svijetu (Mount Everest) uz nekoliko pravila, a glavno je da nema spavanja i da se izazov mora odraditi u "komadu" na usponu kojeg sami odaberemo. Nakon izazova na Trsatskim stubama, javila mi se ideja da pomaknem granice i odardim dupli, a ujedno nekom i pomognem. Odlučio sam se sve uklopiti u humanitarnu akciju za pomoć malom Mauru kao što namjeravam i sve iduće izazove posvetiti djetetu za koje se nadam da će i sam jednog dana potrčati - otkrio je Leon.

Budući da redovito trenira cijelu godinu, za Everesting se, kaže, nije posebno pripremao.

Najveći izazov je bio onaj psihički

- Trčanje me opušta i uživam u svakom treningu, a ove godine sam ubacio i biciklizam. Ekstremni izazovi i pothvati me jako privlače, ali treba biti strpljiv i postepeno graditi fizičku i psihičku kondiciju. Ipak je zdravlje na prvom mjestu. Za Everesting nisam previše brinuo o fizičkoj spremi, više sam razmišljao onoj psihičkoj. Naime, najveći izazov u ovakvim pothvatima je sve to mentalno izdržati, pritisak na psihu je puno veći od onog fizičkog i zato puno znači kad imate podršku prijatelja poput mojih Igora Verbnjaka, Ervina Mavrinca i Svena Šojata, koji su samnom odradili zadnju dionicu uspona i bili mi psihološka pomoć. Jako je teško ovako nešto izvesti sam i zato hvala im na tome. Biti bez sna 40 sati bila je i meni nepoznanica te sam se više fokusirao na to kako ću to odraditi, a da ne potonem u san. Naime, na takvim pothvatima jako je bitna psihička snaga.Za vrijeme pothvata nailazimo na puno psihičkih uspona i padova, velikih i malih kriza, euforije i depresije, velikih promjena raspoloženja, halucinacija i mnogo toga. Svaki put kada bih upao u krizu sjetio bih dječaka Maura. Svaki korak i svaka odrađena stepenica je bila za njega, a njegova snaga i upornost su me gurali i motivirali da ne odustanem. Nakon izazova me držao adrenalin par dana tako da nisam bio svjestan što sam odradio. Više me obradovalo to da sam uspio dignuti Hrvatsku na noge te da smo svi skupa uspjeli pomoći malom dječaku Mauru. Mislim da nema ljepšeg osjećaja nego kad pomogneš nekome - kaže požrtvovni Leon, koji je dvostruki uspon prekidao tek povremenim, kratkim, petominutnim pauzama na vrhu zgrade, kako bi se brzinski okrijepio hranom (bananom, energetskim pločicama) i tekućinom.

Ugodno iznenađen nominacijom za Ponos Hrvatske, riječki sportaš, kaže, osjeća se ponosno i jako sretno, no i podsjeća da se Maurovo liječenje i dalje nastavlja, pozivajući ljude dobrog srca da i dalje pomažu koliko mogu.

- Ova nagrada mi je još jedna motivacija za budućnost i buduće izazove. Jako je lijep osjećaj biti jedan od heroja Hrvatske - zaključuje Leon.

