Letjelica koja je pala u Zagrebu teška je 6 tona: 'Čuo se strašan zvuk, a onda smo osjetili smrad'

Potres? Ma sigurno je potres. Idemo polako van, nadam se da neće biti još jedan. Idemo, polako. Uzmi novčanik i dokumente.

Govorio sam to svojoj supruzi te večeri, u četvrtak, oko 23 sata, kad je letjelica pala tik do zagrebačkog Studentskog doma ‘Stjepan Radić’. A tik do njega živimo i mi. Odmah sam poslao poruku kolegama na poslu jesu li i oni osjetili potres. Doduše, bio sam uvjeren da su čuli potres jer je zvuk bio zastrašujući. Isti zvuk kad je bio i onaj veliki zagrebački potres. I sad nas je treslo, ali malo manje. Nekih pet-šest sekundi. Užasan osjećaj. U odgovoru sam dobio da nije bio nikakav potres, da oni nisu čuli, ništa mi nije bilo jasno. Susjedi su pohrlili na ulice, svi su bili uvjereni da je bio potres. A onda su počeli stizati razni videosnimci. Nešto je palo s neba.

Ubrzo su se čule sirene. Policija je projurila savskim mostom. Ubrzo su stigli i kombiji puni policajaca, a onda i dva vatrogasna vozila. ‘Ma nije valjda plin eksplodirao’, govorili su neki od susjeda, a drugi su odgovarali da je i to moguće. ‘Preglasno je to bilo, vidio sam snimku kako nešto pada s neba, neki dio zrakoplova’, govori treći susjed. Brzo sam obukao jaknu i tenisice te pohitao prema Studentskom domu. A tamo me dočekao pravi kaos. Rupa nasred ceste, izbezumljeni policajci ne znaju što pretražuju niti što ograđuju. Osjetio se i smrad. Vatrogasci su prvi stigli do rupe. U nevjerici gledaju, ne znaju što vide. Nekoliko stabala je stradalo, a mnogi automobili na obližnjem parkingu su uništeni.

- Ne znam što je bilo, ali eksplodiralo je dva metra od mene. Hvala Bogu što sam živa. Čuo se neki zvuk koju minutu prije eksplozije. Odjednom je nešto doslovno palo s neba na parkiralište. Glasna eksplozija, kamenje je padalo po podu, prašina... Nestalo je struje na tren. Ponavljam, ne znam što je, ali stvarno mislim da je palo s neba - rekla nam je u dahu jedna od svjedokinja događaja.

Ubrzo je policajcima stiglo pojačanje, stigli su i istražitelji, koji su došli s uređajem za mjerenje radijacije, sklapali su ga na licu mjesta. U isto vrijeme stotine studenata koji žive u domu pohrlile su prema mjestu na kojem je letjelica napravila krater od tri metra širine i metar dubine. Ubrzo se pojavila informacija da su građani prijavili kako je padobran zapeo na krošnjama na Jarunu. Uputili smo se tamo, ali policija je već sve bila ogradila. Prvo su vatrogasci pokušali skinuti padobran, ali su ga ostavili. Ubrzo je stigla specijalna policija, koja se uputila prema Jarunu, a onda je stiglo i zastrašujuće oklopno vozilo Antiterorističke jedinice Lučko, koje se kretalo po Jarunu i provjeravalo svaki detalj. Reflektori su bili upereni prema narančastom padobranu. Policija je u međuvremenu sve ogradila, a mnogi mladi koji su se vraćali sa studentskog četvrtka nisu mogli doći do svojih soba nego su morali ići okolo. Zapanjujuća je i informacija da već dvije godine u tom istom domu ne funkcioniraju izlazi za evakuaciju, što je razbjesnilo studente.

- Družili smo se nakon utakmice u paviljonu. Tad smo osjetili jak udarac i smrad. Izašli smo, a vani je bio veliki bijeli oblak dima. Smrad je bio još intenzivniji. Oblak dima zadržao se nekoliko minuta, ali smrad je ostao dulje. Smrdjelo je po kerozinu, plinu... Nevjerojatan smrad - rekao nam je Josip, jedan od studenata. Drugi studenti odmah su se nadovezali.

- Kad je to palo, bila sam u sobi. Čula sam i proces padanja te u šoku izašla. Vani su svi bili, nas stotinjak, koji smo nagađali što se dogodilo. Zamolili su nas da sve zatvorimo, da je opasan dim. Nakon nekog vremena pustili su nas van. Nisam mogla zaspati, no san je prevladao. Da se nešto dogodilo unutra, otvoren je samo jedan ulaz, glavni, na kojem se baš to dogodilo, ne bismo mogli izaći - u bijesu nam je rekla Ena.

Dok je vladao veliki kaos, mnogi Zagrepčani došli su vidjeti o čemu je riječ i krenuli su šetati po obližnjoj livadi te skupljati ostatke letjelice koji su se naokolo raspršili. Na tim dijelovima osjetio se smrad kerozina, a ljudi su to davali policajcima, mahom mladim momcima i djevojkama, koji ih nisu htjeli uzeti nego su im govorili da ostave to i da se udalje jer može biti radioaktivno. Dijelovi su se raspršili sve do Save, a policija ih je tijekom jučerašnjeg dana izvlačila s dna rijeke. Na ostacima letjelice vidjela se crvena petokraka i ćirilični natpis. Vojni stručnjaci objasnili su kako je to bespilotna letjelica iz sovjetske ere koju su Ukrajinci upogonili nakon 2014. Koriste je za snimanje, ali i kao mamac da testiraju i otkriju gdje se nalaze ruske protuzračne snage. Prije nekoliko dana jedna takva letjelica pala je u Ukrajini, a navodno su je pogodili Rusi. Bespilotna letjelica koja je pala u Zagrebu teška je više od šest tona, duža je od 14 metara, a raspon krila joj je oko četiri metra.To je više krstareća raketa nego tradicionalna bespilotna letjelica, lansira se iz prikolice, a ruta se unaprijed odredi. Ne nosi oružje, koristi se za snimanje i prikupljanje podataka, a slijeće pomoću padobrana.

Nije za rat, a teži čak šest tona

Bespilotna letjelica koja je pala u Zagrebu teška je više od šest tona, duža je od 14 metara, a raspon krila joj je oko četiri metra. Dron je dizajniran za obavljanje izvidničkih misija duboko iza linija fronte. Može nositi mnogo stvari, uključujući filmske kamere, infracrvene uređaje za snimanje, EO snimače i radare za snimanje. Lansira se iz prikolice pomoću pojačivača na čvrsto gorivo i slijeće uz pomoć repnog padobrana.

Dron može letjeti 1100 kilometara

Radi se o relativno velikoj izviđačkoj bespilotnoj letjelici srednjeg dometa. Prema tehničkim specifikacijama, može preletjeti više od 1000 kilometara.