Letovi spasa iz ratnog obruča: 'Čekam da kći dođe u Hrvatsku. Njene prijatelje dižu u vojsku'

Grupa od 57 hrvatskih državljana hodočasnika poletjela je u ponedjeljak zrakoplovom izraelskog avioprijevoznika iz Tel Aviva u Beč, odakle će nastaviti putovanje kući organiziranim prijevozom. Uz njih su cijelo vrijeme u zračnoj luci bili djelatnici Veleposlanstva RH u Tel Avivu, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova.

- Od prvog dana MVEP brine o povratku naših državljana u Hrvatsku te nastavlja koordinirati napore kako bi se ostatak hrvatskih državljana vratilo svojim domovima. Sutrašnjim letom predviđen je povratak preostalih hrvatskih hodočasnika. Naravno, vodeći računa o sigurnosnoj situaciji i mjerama - naveli su.

Premijer Andrej Plenković rekao je kako naše veleposlanstvo u Izraelu vodi računa o svojim državljanima te da su s njima u kontaktu. Kazao je kako se u nedjelju vratilo šest hrvatskih državljana, a u ponedjeljak grupa u kojoj je više od 50 ljudi.

- To su hodočasnici i turisti, ali prije svega Hvati koji ondje žive. Zasad se, prema našim podacima, nikome nije dogodilo ništa. Vidjet ćemo hoće li biti novih situacija - kazao je Plenković.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova potvrdilo je da je u Izraelu 180 hrvatskih državljana. Još u nedjelju poručili su kako intenzivno rade na pronalasku rješenja za repatrijaciju naših državljana. Ističu kako je situacija vrlo izazovna i promjenjiva. Putnički zračni promet u Tel Avivu je obustavljen, a prelasci preko graničnih prijelaza s Jordanom su ograničeni. Za to vrijeme u Srbiju je uspješno sletio prvi avion iz Tel Aviva s grupom povratnika. Drugi je odletio po srpske državljane koji se trenutno nalaze u Izraelu, a za utorak je planiran i treći let. Zrakoplov crnogorske kompanije To Montenegro, najavile su vlasti, spreman je poletjeti i otići po građane Crne Gore.

Krcati avioni

- Kći mi je danima tražila let, nije ga bilo. Jedva je u ponedjeljak uspjela dobiti mjesto u avionu. Sve je bilo krcato, a strane zrakoplovne agencije otkazale su letove za Izrael. Kći mi dolazi, to mi je najvažnije - govori nam Hrvatica Berta Belson, koja s obitelji živi u Izraelu.

Druga kći joj je, kaže nam, u vrijeme izbijanja sukoba bila u Zagrebu. Prenijela nam je i što joj je kći rekla o stanju na aerodromu.

- Rekla je da je na aerodromu velika gužva. Jako puno ljudi odlazi, ali još ih se više vraća u Izrael. Kaže mi da nije bilo kaosa te da sve funkcionira, ali su velike kontrole. Dodala je da je dobro i da nije u strahu - rekla je Berta, koja ljeti boravi u Hrvatskoj, u Istri.

- Muž mi je u Izraelu, rekao je da neće napustiti svoju zemlju. On je Izraelac. Rekao je da mu je to moralna odgovornost - rekla je Berta.

Stanje u Izraelu je napeto.

- Ljudi su ljutiti, nisu toliko u strahu. Država je mobilizirala mnogo ljudi. Puno kćerinih prijatelja pozvali su u vojsku ili u pričuvni sastav. Vojska je sad na svakom koraku. Pokraj našega grada, koji je pokraj Tel Aviva, postavljena je protuzračna obrana. Inače, u Izraelu svaki muškarac do 45 godina ima vojnu obvezu. Sin moje dobre prijateljice bio je na medenome mjesecu, gdje je dobio poziv u vojsku. Morao je skratiti medeni mjesec i vratiti se u Izrael - govori nam Berta.

Izraelci su, ističe, ljutiti na sigurnosnu službu.

- Izraelska obavještajna služba ima visok status u tamošnjem društvu. Ljudi su vrlo ljutiti i razočarani što su napravili propust. Društvo je ovdje bilo snažno podijeljeno na desnicu i ljevicu, ali ih je ovo ujedinilo. Svi moji prijatelji tamo žele jedno. Da se ovo zaustavi i da ne bude više krvoprolića - zaključuje Berta.

Povratak doma

U Izraelu još stotinjak hodočasnika čeka povratak u domovinu.

- Svi hodočasnici su u redu, ima nas 100, trenutno se nalazimo u Betlehemu u hotelu - rekao nam je don Anđelo Maly, docent na Katedri Svetoga pisma Starog zavjeta na KBF-u Zagreb, a ujedno voditelj hodočasničke misije u Izrael. S njim su i s velečasnim Ivanom Valentićem, župnikom Župe sv. Martina biskupa Dugo Selo, koji se s hodočasnicima nalazi u vrtlogu sukoba na Bliskom istoku. Iako tamo vlada izvanredno stanje, Maly nas uvjerava kako su svi hrvatski hodočasnici dobro te kako nema razloga za brigu. Prema planu, dodaje, u utorak ujutro idu za Tel Aviv na aerodrom.

- Odande polijećemo prema Beču ili Ljubljani - kaže Maly.

Prethodno je istaknuo kako su hodočasnici nakon uzbuna isprva bili malo u strahu.

- Kao hodočasnici u Svetoj Zemlji uvijek moramo biti spremni na moguće neugodne i nelagodne situacije. Međutim, vjera je ona koja nas nosi - poručio je.

Broj poginulih u sukobu Hamasa i Izraela koji je počeo u subotu nezaustavljivo raste. Sukobi traju na nekoliko lokacija u blizini Pojasa Gaze. Izraelska vojska tvrdi da je napala više od tisuću ciljeva. Unovačili su rekordnih 300.000 rezervista kao odgovor na višestruki napad iz Gaze i kreću u ofenzivu. Sjedinjene Države objavile su da je u subotnjem napadu Hamasa na Izrael bez presedana ubijeno devetero Amerikanaca, a još nekoliko ih smatraju nestalima. Britanija strahuje za više od 10 svojih građana u Izraelu. Pripadnici Hamasa u žestokom napadu na izraelske gradove u subotu su ubili 700 izraelskih državljana, ranjeno je više od 2000 ljudi, a više desetaka je oteto. Izrael je odgovorio udarima na Gazu, pri čemu su smrtno stradale stotine Palestinaca.