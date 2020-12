Policajci iz Ludbrega dovršili su istragu nad mladićem (22) zbog sumnje da je počinio razbojništvo. Kako navode iz varaždinske policije, u petak oko 14.15 sati, dostavljač (52) kod Ludbrega je došao do kuće mladića kako bi mu predao paket. Prilikom uručenja zatražio je i od mladića da plati nekoliko desetaka kuna otkupnine. Ovaj se oglušio na to i otišao prema svojoj kući. Kad ga je dostavljač upozorio da će zvati policiju, mladić se vratio do njega i prijetio mu letvom tražeći da se udalji.

Kad je dostavljač zakoračio prema svojem mopedu, mladić ga je udario po ruci te je pobjegao u kuću.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, 22-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.