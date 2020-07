Ležao nasred ceste i napravio kolonu: 'Nitko neće proći!'

Prolaznici su mu pokušavali pomoći i maknuti ga s ceste, no muškarac se odupirao i vikao na njih da se maknu. Na Remetinečkoj cesti je zbog toga nastala gužva u oba smjera

<p>Pustite me! Ovdje nitko neće prolaziti! Pustite me! - vikao je muškarac koji je ležao nasred Remetiničke ceste u Zagrebu, javili su nam čitatelji. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong>: <strong>Muškarac leži nasred ceste</strong> </p><p>Nešto iza 18 sati u četvrtak, nepoznati muškarac ležao je nepomično na Remetinečkoj cesti. Prolaznici su prvo pomislili da mu je pozlilo, no kada su mu htjeli pomoći počeo je vikati na njih da ga ne diraju. </p><p>- Nekoliko njih mu je pokušavalo pomoći, no derao se na njih da ga ne diraju. Auti su u oba smjera morala stati ili usporiti ne bi li ga zaobišli pa je zbog njega nastala i velika kolona. Nije mi se činilo da je u alkoholiziranom stanju - rekao nam je čitatelj. </p><p>Policija nam je rekla kako zasad nemaju nikakvih informacija u vezi toga. </p>