Obavijesti

Galerija

Komentari 9
UBIO MATURANTA LUKU

LICE UBOJICE Monstrum Aleksić nije ni trepnuo na presudi! Dobio je 40 godina zatvora

Kristijan Aleksić, osumnjičen da je u svibnju u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca, u petak je na šibenskom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Šibenik: Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora za ubojstvo Luke Milovca
Nepravomoćnu presudu objavilo je sudsko vijeće kojim predsjeda sudac Vuko Adžić-Katalinić, samo dan nakon što je Aleksić u četvrtak na početku suđenja priznao da je mladog dostavljača namamio u kuću s namjerom da ga ubije. | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/35
Nepravomoćnu presudu objavilo je sudsko vijeće kojim predsjeda sudac Vuko Adžić-Katalinić, samo dan nakon što je Aleksić u četvrtak na početku suđenja priznao da je mladog dostavljača namamio u kuću s namjerom da ga ubije. | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Komentari 9

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026