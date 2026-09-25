LICE UBOJICE Monstrum Aleksić nije ni trepnuo na presudi! Dobio je 40 godina zatvora

Kristijan Aleksić, osumnjičen da je u svibnju u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca, u petak je na šibenskom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora.
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Nepravomoćnu presudu objavilo je sudsko vijeće kojim predsjeda sudac Vuko Adžić-Katalinić, samo dan nakon što je Aleksić u četvrtak na početku suđenja priznao da je mladog dostavljača namamio u kuću s namjerom da ga ubije.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Nepravomoćnu presudu objavilo je sudsko vijeće kojim predsjeda sudac Vuko Adžić-Katalinić, samo dan nakon što je Aleksić u četvrtak na početku suđenja priznao da je mladog dostavljača namamio u kuću s namjerom da ga ubije.
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Nepravomoćnu presudu objavilo je sudsko vijeće kojim predsjeda sudac Vuko Adžić-Katalinić, samo dan nakon što je Aleksić u četvrtak na početku suđenja priznao da je mladog dostavljača namamio u kuću s namjerom da ga ubije.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
U svom iskazu opisao je kako je donio odluku da nekoga ubije, a budući da mu zbog ranijeg kriminalnog dosjea u kuću gotovo nitko nije dolazio, zaključio je da bi najlakša meta mogao biti dostavljač hrane.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Prema njegovu iskazu, još u ožujku izradio je improvizirano vatreno oružje. Kako bi uklonio mogućnost da dostavljač posumnja u njegove namjere, prethodno je više puta naručivao hranu i preuzimao je u dvorištu.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Na večer ubojstva otišao je korak dalje. Kako bi dostavljača doveo na mjesto na kojem ga je namjeravao napasti, kazao je da ga boli noga i zamolio ga da mu naručenu hranu donese u kuću.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Optužnica ga tereti za teško ubojstvo na podmukao način te za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Nakon ubojstva Luke Milovca Vlada RH je pokrenula izmjene kaznenog zakonodavstva, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža kaznena djela.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL