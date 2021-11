Tatjana Nemeth-Blažić iz HZJZ-a komentirala je za N1 novi soj koronavirusa koji je otkriven u Južnoafričkoj Republici.

- Prije tri dana je detektirana najnovija varijatna, izaziva zabrinutost jer ima najveći broj mutacija od dosad detektiranih što povećava rizik da će biti promijenjena u nekim zanačajkama – zaraznosti ili kliničke slike. Zasad je oprez zbog te genetske strukture prisutan, intenzivno se prati. Zato se treba cijepiti, pogotovo oni koji su u većem riziku bolesti. Opet se naglašava da su zbog ove mutirane varijante nefarmaceutske mjere opet na prvom mjestu – više misliti na pojačanu higijenu, nošenje maski, izbjegavanje okupljanja i putovanja - rekla je Tatjana Nemeth-Blažić.

Govoreći o razlikama u odnosu na ostale sojeve, rekla je:

- To je slično, a razlika u odnosu na deltu i sve dosad otkrivene je to što ima veću razliku u genetskoj strukturi, različitija je pa bi zato mogla imati posljedice s težim oblicima bolesti. To se još sa sigurnošću ne zna. Pripremili smo pojačane mjere na granici, pogotovo putnika koji dolaze s mjesta gdje je detektirana nova varijanta.

O proboju novog soja u Hrvatsku rekla je da će to ovisi o intenzitetu putovanja i da je teško predvidjeti kad bi se to moglo dogoditi.

- Treba podsjetiti da je potrebno učiniti sve što možemo da spriječimo teže oblike bolesti covida-19 da ne ugrozimo pružanje zdravstvene zaštite za druge bolesti - naglasila je

S prvom dozom cjepiva protiv koronavirusa je cijepljeno 53% ukupnog stanovništva, a 63% odraslog.

- Ljudi imaju potrebo izraziti mišljenje. Važno je usredotočiti se na prevenciju, usmjeriti se na odgovorno ponašanje - rekla je Nemeth-Blažić o prosvjedima.