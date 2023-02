Liječnica o pojavi svraba u splitskoj školi: 'Treba liječiti sve koji su bili kontakti oboljelih'

Svrab ili šuga pojavila se u splitskoj Osnovnoj školi Sućidar, no nije riječ o nikakvoj fatalnoj bolesti i rijetko dolazi do komplikacija.

Veliku ulogu u liječenju ove bolesti ima osobna, ali i higijena prostora. Bolest se javlja i u razvijenim i nerazvijenim sredinama.

- Svrab kao bolest nije teška bolest, zarazna je, ali dosadna jer morate tijekom liječenja izliječiti kompletan infektivni lanac - i bolesnika i sve ljude koji dolaze u kontakt s oboljelim - rekla je liječnica Neira Puizina Ivić za Novu TV.

- Bolest se najčešće javlja unutar nekih kolektiva kao što su dječji vrtići ili škole ili čak i starački domovi. Djeca su u bliskom kontaktu i dolazi do zaraze. Bolest je relativno česta, ali se na nju lako zaboravi jer među ljudima postoji predodžba da je to bolest zaostalih krajeva, a to ne stoji jer ona stalno izbija u nekakvim manjim epidemijama - objasnila je liječnica.

- Najvažnija je higijena jer se nećemo svi zaraziti svrabom ako se redovito peremo, tuširamo, peremo ruke... U tom slučaju se prekida lanac zaraze. Treba oprati rublje, posteljinu, sve s čim je bolesnik dolazio u kontakt. Važno je naglasiti da terapiju trebamo paralelno upotrijebiti i u bolesnika i u svih koji su bili s njim u kontaktu, bez obzira imaju li smetnje ili ne - istaknula je liječnica.

-Navodi da je najteža klinička slika je kod bolesnika koji su neurološki bolesnici, dementni bolesnici, koji se ne mogu počešati i na taj način smanjiti svrbež i odstraniti uzročnika.

- Treba liječiti sve koji su bili u kontaktu s oboljelima. Na taj način sve ponoviti za sedam dana i onda možemo raskužiti prostor i onda smo sigurni da će se lanac prekinuti i da bolest neće eskalirati - zaključuje Puizina Ivić.

Najčitaniji članci