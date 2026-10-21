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STRAVA U ISTRI

Liječnici o curici koju je usisao filter bazena: Stabilno je, ali još je rano za bilo kakve prognoze

Piše Iva Milotić, Meri Tomljanović,
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Liječnici o curici koju je usisao filter bazena: Stabilno je, ali još je rano za bilo kakve prognoze
Zgrada u čijem se prizemlju nalazi poliklinika Medikol u sklopu KBC Rijeka | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Maloljetna turistkinja iz Njemačke se tijekom ronjenja približila zidnom filteru na dubini od oko jednog metra i gotovo stradala. Prebacili su je helikopterom u KBC Rijeka gdje je na odjelu intenzivne njege

Djevojčica je zaprimljena na odjel intenzivne njege gdje mi održavamo sve dijagnostičke procedure i sve terapijske mjere da bi ishod bio što bolji. Ona je trenutno stabilno, ali za bilo kakve prognoze je još rano. Ne možemo ništa više reći - rekla je Kristina Lah Tomulić, pročelnica Zavoda za neonatalno i pedijatrijsko liječenje. 

Podsjetimo, labinska policija zaprimila je dojavu o nesreći koja se jučer nešto prije 10 sati dogodila u turističkom objektu na području Rapca.

Maloljetna njemačka državljanka plivala je u unutarnjem bazenu, a tijekom ronjenja približila se zidnom filteru na dubini od oko jednog metra. Filter joj je povukao kosu, zbog čega nije mogla izroniti na površinu te je određeno vrijeme provela pod vodom.

U pomoć su joj priskočili član obitelji i gošća hotela, koji su djevojčici pružali reanimaciju sve do dolaska djelatnika hitne medicinske pomoći. Djevojčica je potom helikopterom prevezena u riječku bolnicu na daljnje liječenje. 

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