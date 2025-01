’Liječnici se boje novih šefova odjela. Stalno se nešto prijeti, a treba ući u salu i operirati'

U subotu, 1. veljače 2025. godine organizira se još jedan skup podrške kirurzima u Županijskoj bolnici Čakovec, od kojih je njih deset dalo otkaze, a neki su još na bolovanju zbog promjena koje je uveo novi ravnatelj Nikola Hren.

Organizatori Facebook grupe “Podržimo kirurge čakovečke bolnice” pozivaju građane da se pridruže mirnom javnom skupu u Čakovcu u znak podrške kirurzima čakovečke bolnice i borbi za bolje zdravstvo u Hrvatskoj. Okupljanje počinje u 10 sati na glavnom trgu, a povorka će krenuti prema Županijskoj bolnici Čakovec, kako bi se glasno i jasno prenijela poruka o važnosti promjena u zdravstvenom sustavu, poručuju organizatori.

Od dobro upućenih liječnika iz bolnice u Čakovcu doznajemo kako je politika postavila Nikolu Hrena za novoga ravnatelja krajem 2024. nakon što su sve bolnice postale državne.

'Zamjenik ravnatelja je brzo odustao od te pozicije'

- Nakon svega mjesec, dva počeo je imenovati nove šefove odjela. Neke od tih osoba već su ranije poručivale kako će njihovim dolaskom na pozicije ‘ljudi pišati krv’. Neki od njih su zaista zločesti i osvetoljubivi. Zamjenik ravnatelja prvo je bio dr. Ivan Žokalj. On je dobar liječnik, radiolog koji se povukao s pozicije zamjenika ravnatelja zato što je htio da si ljudi među sobom odaberu voditelja odjela, no to je odbijeno i zato se povukao. Na njegovo je mjesto došla Sandra Oslaković, koje se ljudi boje. Njezinim dolaskom krenula su imenovanja novih šefova odjela. Tad je smijenjen dotadašnji šef kirurgije dr. Krištofić i postavljen dr. Robert Grudić, koji je već ranije bio ravnatelj bolnice. Tad je zbog njega otišlo osam mladih kirurga iz naše bolnice - ispričali su nam liječnici čakovečke bolnice.

I sad se, dodaju, dogodilo to da je deset liječnika dalo otkaz radi njega, a neki su na bolovanju.

- On je poznat po tome da ljude maltretira, bezobrazan je prema njima, viče, vrijeđa, radi probleme oko godišnjih... Jednostavno, vlada strahovlada jer stalno nešto prijeti, izmisli se neka optužba pa nakon jutarnjeg kolegija drhtiš, a potom trebaš ući u salu i operirati pacijente te im spašavati živote - istaknuli su nam liječnici.

U utorak je ravnatelj Hren medijima poručio da je “smijenio Grudića s mjesta pročelnika Službe kirurških djelatnosti i s mjesta voditelja Centralno operacijskog bloka, ali da su kirurzi zahtijevali i smjene doktora Kozjaka, Plešnara i Grgurovića”. On je to odbio.

Liječnici, pak, kažu kako je Grudića ipak stavio da bude šef kirurške poliklinike. Poslali smo upit ravnateljstvu čakovečke bolnice, no odgovor do objave teksta nismo dobili.