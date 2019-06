'Liječnici zbog kojih je naš sin umro i dalje rade u toj bolnici'

Jedan sin mi se uskoro ženi, a ja se ne mogu veseliti od srca. Ne mogu skinuti crninu. Boli me nepravda. KBC Split isplatio nam je odštetu zbog smrti mog sina Luke, ali liječnici još imaju svoja radna mjesta u splitskoj bolnici. Ne mogu nastaviti živjeti dok je to tako, počinje svoju priču Mirela Znaor, majka 16-godišnjeg Luke, koji je tragično stradao u prometnoj nesreći 24. rujna 2013.

On se, upravljajući mopedom, u Vinjanima Donjim sudario s teretnim vozilom. Prvo mu je pomoć pružio muškarac koji je skrivio nesreću, potom Hitna iz Imotskog, a nakon toga prevezli su ga u splitsku bolnicu, gdje je tu noć Luka preminuo.

Kako je utvrdio sudski vještak dr. sc. Josip Škavić, Luka je umro nakon niza pogrešnih odluka dežurnih liječnika u bolnici, dječjega kirurga na Hitnom kirurškom i pedijatrice na Dječjem odjelu.

Obitelj je u to vrijeme živjela u Kninu, a nakon nesreće kninsku su adresu zamijenili onom u Podbablju Gornjem nedaleko od Imotskog, odakle je Mirelin suprug Mate Znaor. - Moj Luka je umro u mukama. Ugušio se u vlastitoj krvi. A što vrijeme prolazi, to je gore, nije ništa lakše. Želim da se objave njihova imena, da se zna tko su – kaže nam Lukin otac Mate, koji se također ne može pomiriti s tim da navedeni liječnici još ordiniraju u bolnici.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Mi smo podignuli privatnu tužbu protiv splitske bolnice. Tri godine kasnije, 2016., sudskom nagodbom na Općinskom sudu u Šibeniku, isplatili su nam 900.000 kuna odštete. No vidite, nije stvar u novcu. Prije nekih mjesec dana dobili smo obavijest da će se čovjeku koji je skrivio nesreću suditi na Županijskom sudu u Splitu. Za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom može dobiti do 15 godina. A on ga nije ubio. On je skrivio nesreću, ali ga nije ubio. Neka se njemu sudi za izazivanje prometne, ali ne za smrt. To nije pošteno, da se njega tako osudi. Ja na sudu ne mogu svjedočiti protiv njega. Čovjek je bio i na sprovodu mojem sinu. Ja se ne bih mogla nositi s tim da njega osude na dugotrajni zatvor, a liječnici nisu kažnjeni. Odmah sam se sjetila dr. Ksenije Kaleb, koja je u Metkoviću jedina pomogla onom dječaku, Gabrijelu Bebiću. Ona je nepravedno proganjana. Nešto se slomilo u meni i odlučila sam ispričati svoju priču koja me boli - kaže majka Mirela.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Luka Znaor je, naime, nakon nesreće imao prijelom lijeve natkoljenične kosti, bio je pri svijesti te se žalio na bolove u prsima. MSCT abdomena pokazao je ozljede slezene 3. stupnja na kojoj je bio hematom promjera 9 cm te hematom od 1,8 cm na jetri.

Prema nalazu sudskog vještaka dr. sc. Josipa Škavića, kirurg na Hitnom kirurškom odjelu koji je primio pacijenta na obradu trebao je hitno operirati slezenu jer, kako je naveo u mišljenju, “ovakva ozljeda redovito završava obilnim krvarenjem koje se može zaustaviti jedino operacijskim zahvatom, najčešće odstranjenjem slezene, a rjeđe prošivanjem procjepa”.

Umjesto operacije, kirurg je u otpusnom pismu napisao da je Luka stabilno i poslao ga u Kliniku za dječje bolesti.

"Prilikom dolaska i nakon RTG obrade ozlijeđeni Luka Znaor još je bio u stanju kompenziranog šoka. Međutim, iz dekurzusa opisanog po dvjema anesteziologinjama razvidno je da se stanje ozljeđenika pogoršavalo iz minute u minutu. Naime, u roku od nepuna dva sata pacijentu je ordinirano 5000 ml ringer lakta i 1000 ml HES-a, dakle 6 litara tekućine. Na pitanje zašto je pacijentu u tako kratkom roku ordinirana tolika količina tekućine, postoji samo jedan odgovor - zato što je zbog unutrašnjega krvarenja pacijentov tlak progresivno padao pa je održavan infuzijama”, stoji u nalazu.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL Luki je, naime, kao što se nakon obdukcije pokazalo, u trbušnoj šupljini imao 2,5 litara krvi te još pola litre krvi u lijevom prsištu.

“Svjesna da je jedino moguće liječenje zaustavljanje krvarenja i, umjesto da zatraži od kirurga i anesteziologa da preuzmu pacijenta, ona griješi, smješta ga u jedinicu intenzivnog liječenja i počinje unaprijed izgubljenu borbu za pacijentov život. Da je Luka Znaor u 2.05, kad je dovezen na Kliniku za dječje bolesti, bio vraćen na Kliniku za kirurgiju i podvrgnut operaciji, još je postojala šansa da bude spašen”, navode sudski vještaci.

- Vidite, tu večer liječnici su štrajkali za veće plaće. A ja sam ostala bez sina – tužno će Mirela, inače majka još šestero djece te uskoro i baka.

Odgovor na pitanje u kakvom su statusu liječnici koji su tu noć liječili Luku i jesu li ikad na bilo koji način sankcionirani, od KBC-a Split nismo dobili odgovor do zaključenja teksta. Odgovor na pitanje zbog čega će vozač koji je izazvao nesreću odgovarati, a liječnici koji su ga primili na liječenje neće, pokušali smo doznati u pravnim krugovima.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL Kako nam objašnjavaju, mora se odrediti smrtna posljedica, odnosno tko je doveo do smrtne posljedice. No u ovom konkretnom slučaju odvjetnici drže da je riječ o spletu nesretnih okolnosti i propusta.

- Riječ je o kompleksom slučaju, a sud je taj koji bi tijekom sudskog procesa naposljetku trebao odrediti je li za smrtnu posljedicu kriv vozač ili su smrt skrivili liječnici. Iako je bolnica isplatila odštetu obitelji, i postoji vještačenje o tijeku liječenja mladića, liječnici se mogu proglasiti krivima za nesavjesno liječenje, no ne i za smrt mladića – objašnjavaju nam odvjetnici.