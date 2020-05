Liječnicima se pljeskalo pa su im stigle 1000 kn manje plaće

Sjećate se kako su Hrvati ujedinjeno prije točno dva mjeseca pljeskali liječnicima u znak potpore i zahvalnosti na svemu što su dali pri suzbijanju epidemije korona virusa u Hrvatskoj?

E, isti ti liječnici dobili su po tisuću kuna manje plaće što im je, očito, hvala za odrađen rad.

Mnogi od njih radili su van granica svojih mogućnosti i po 12-14 sati na dan, mnogi zdravstveni djelatnici su i sami postali žrtvama korona virusa u pomaganju drugima. Tako i tako potplaćeni kada je u pitanju opseg posla koji odrađuju, u državnom deficitu radne snage zdravstvenog sektora, sada su doživjeli novi udar, a o svemu je za dnevnik RTL-a progovorila anesteziologinja KBC-a Rebro Yvonne Lončarić.

Stigla joj je manja plaća za travanj. Drugim kolegama je, kaže, još i gore.

- Ako je pet tisuća kuna koliko su kolege otprilike manje dobili za osam neplaćenih dana bez obzira kakvi su to dani, redovni ili nešto drugo računajte da je to u slučaju mene, gdje je to dva dana, cirka 1000, 1200 kuna - rekla je za RTL.

Beroš obećavao da se to neće dogoditi

Dogodilo se ono što je ministar zdravstva Vili Beroš obećavao da se neće dogoditi. Manje plaće zdravstvenim djelatnicima u nekoliko bolnica u Hrvatskoj nisu ono što je itko očekivao. Lončarić je cijeli slučaj prijavila Upravi bolnice. Traži da joj se plate svi dani kada je bila raspoređena da ostane kod kuće u pričuvi jer na to ima pravo po zakonu.

- Opravdani izostanak koji je sada aktualan u covid krizi je nešto na što se ja osobno nisam rasporedila, ja bih bila najsretnija da sam radila u svojoj bolnici, nego je to bilo napravljeno zato da se smanji izloženost zarazi - rekla je.

Iz KBC-a Rebro stigao je odgovor. Tvrde da su zbog epidemije koronavirusa radili samo hitni i neodgodivi slučajevi pa se i broj prekovremenih smanjio. Kažu da će pogreške ispraviti, ako ih je bilo.

- Određen broj radnika žalio se na obračun plaće te se vrše naknadne provjere i ukoliko se utvrdi da je došlo do bilo kakvih pogrešaka, iste će se u najkraćem roku ispraviti i izvršiti korekcija plaće.

'Pritužbe iz pola bolnica u Hrvatskoj'

Ministar Beroš slučaj nije komentirao, a isti vapaj zdravstvenih djelatnika stigao je iz još nekoliko hrvatskih bolnica. Prije mjesec dana istaknuo je da se sav prekovremeni rad mora isplatiti.

- Pacijentima poručujem da bez obzira da li oni meni pljeskali, mojim kolegama ili ne, barem ja osobno u svoje ime ću dati i poginut za njih, dakle, meni njihova hvala ne treba. A državi da biste imali svoje pozicije trebate i nas. Sve liječnike koji su napustili ovu zemlju otjerala je ova država sa svojom organizacijom posla, nepoštivanjem liječnika - zaključila je Lončarić.

O svemu je za RTL progovorila i predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Čaić.

- Imamo pritužbe iz gotovo pola bolnica u Hrvatskoj. Radi se o tome da se kolegicama i kolegama koji su podijeljeni u dva tima i onima koji su bili u pričuvi nisu pripisivani sati da su u pričuvi ili ih se slalo na godišnje odmore - rekla je pa dodala:

Liječnici obolijevaju 10 puta više nego ostali

- Ja sam nažalost gospodinu Berošu odmah pisala dopis i njegovim službama na koji nisam dobila odgovor. Problemi se gomilaju i postoje. Konkretne poteze u smislu sudskih procesa ne planiramo trenutno. Akcija 'Hoću raditi' zakonito je pozvala liječnike da rade maksimalno 48 sati tjedno, pa ćemo onda pitati vladajuće kako planiraju nadoknaditi to.

- U vrijeme dok liječnici obolijevaju 10 i pol puta više nego ostala populacija, a da napomene - da tako svi obolijevaju imali bi preko 20 tisuća oboljelih, apsolutno ne dolazi u obzir da mi pristanemo na prijedloge. Uskrate smo osjetili i odradili u trećem, četvrtom i petom mjesecu - zaključila je.

