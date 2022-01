Poznati beogradski pulmolog iz Slovenije, Srđan Lukić se oglasio na svom Twitter profilu i opisao svoje iskustvo iz bolnice te poslao poruku svim antivakserima.

- Svakako da neću moći zapamtiti sve covid-pacijente koji su prošli kroz moju bolnicu ali jednog svakako neću zaboraviti. U pitanju je pacijent srednjih godina koji je na prijemu u bolnicu u anamnezi naveo: 'Nisam se cijepio protiv covida jer želim virus preboljeti prirodno' - kaže Lukić.

Nakon toga je zbog covid-upale pluća neko vrijeme ležao na covid-odjelu gdje je, 'prirodno', dobivao dodatni kisik, prirodnu antikoagulantnu terapiju da bi se prirodno spriječio nastanak tromboembolije i još nekoliko specifičnih i nespecifičnih, nadasve prirodnih lijekova, prenosi N1.

Pošto je zbog slabog stanja bio u krevetu, njegovale su ga medicinske sestre, povremeno je bio na snimanju pluća kako bi se potvrdilo da bolest progredira, što se već vidjelo klinički.

- Zatim je zbog toga prebačen na potentnije modalitete oksigenoterapije - priča doktor.

Ostatak svog iskustva je iznio u komentarima svoje objave.

Zbog dalje progresije bolesti je prevezen u drugu ustanovu višeg ranga. Tamo je, 'prirodno' liječen u jedinici intenzivne terapije gdje se za njega brinulo još više liječnika i medicinskih sestara. Uz pomoć danas dostupne 'prirodne' tehnologije, pacijent je preživio.

Nakon toga je zbog, ovaj put zaista prirodne, slabosti svih mišića zbog dvomjesečnog ležanja, upućen u treću ustanovu, na rehabilitaciju, kako bi ga digli na noge.

To je značilo ponovno angažiranje saniteta i još bar mjesec dana rehabilitacije.

Nakon rehabilitacije je potrebno šest mjeseci ako ne i godinu dana da dođe ponovno u fizičku formu u kojoj je bio prije bolesti.

- Da smo poštovali njegovu inicijalnu želju, koje se on svakako odrekao onog momenta kada je zakoračio u bolnicu, i da smo ga pustili da prirodno preboli virus, njega nakon par dana već ne bi bilo. On je preživio uz pomoć desetina ljudi koji se, evo, već dvije godine lavovski bore. - kaže Lukić.

Cjepivo je došlo prije godinu dana, nažalost nije ispunilo sva očekivanja, ali je više nego dovoljno da se spriječi ovakve teške oblike bolesti.

Lukić objašnjava da je nemoguće dati svaki dan sve od sebe i gurati se do maksimuma kako bi ispravili ono što se moglo riješiti da su se pacijenti jednostavno cijepili.

- Mi ne biramo svoje pacijente. Podjednako liječimo i one koji su odgovorni prema sebi i ove druge. Ali i mi smo ljudi, sa svim spektrom emocija koje su, kako pandemija teče, sve naglašenije. Te emocije ne utječu na naš posao, ali utječu na nas osobno. I na poslu i izvan njega - pojašnjava Lukić.

Dodaje i da ne mogu šutjeti i gledati javne osobe koje iz svog sebičluka i samoživosti, ljudske gluposti, ograničenosti i zatucanosti, rade sve kako bi sabotirali borbu protiv virusa i otežali im posao.

- Kao što svatko ima pravo pozivati se na svoje slobode i pravo ponašati se kako mu se digne, isto tako i mi imamo pravo da nas bole ku*ci za to vaše trabunjanje i bulažnjenje koje je samo paravan za vaš egocentrizam. I ne, ne zanimaju nas vaše filozofije, to se žalite mami. Kada jednog dana zbog svoje gluposti zaglavite u bolnici, a to će se dogoditi, liječit ćemo vas po svim protokolima ali ne očekujte ni zrnce empatije jer to nećete dobiti. Bit ćemo poslovično uljudni ali znajte da iza toga preziremo svaku vijugu vašeg štetočinskog mozga. Doviđenja - napisao je na svom Twitteru.