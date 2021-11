Broj novozaraženih koronom raste u ovom četvrtom valu koji ne posustaje. Karakteristično je da COVID pacijenti sve češće dolaze na odjele intenzivne njege sa začepljenim plućnim arterijama. Zabrinjava i podatak da gotovo nema pravila - kisik odnosno pomoć respiratora traže i mlađi i stariji građani, jedino što oni koji su primili cjepivo ipak manje završavaju na odjelima intenzivne njege.

O situaciji u bolnicama u HRT-ovom Studiju 4 govorio je doc. dr. Marko Kutleša, pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

- Jučer tijekom dana smo primili troje bolesnika i svi su na respiratoru. Mlađe su životne dobi, sada je kod nas na intenzivnoj prosječna dob pacijenata oko 50 godina. Mi jesmo centar koji radi izvantjelesno oksigenaciju pa nam dolaze pacijenti mlađe životne dobi koji jesu kandidati za to i stoga je nama prosječna dob pacijenata možda malo niža. Mahom su necijepljeni, od svih pacijenata koji su u ovom posljednjem valu završili kod nas na intenzivnoj svega nekolicina je bila cijepljena. Čini se da cjepivo, što se pokazalo i kroz istraživanja, štiti od težeg oblika bolesti - poručio je dr. Kutleša dodavši da nitko tko je primio booster dozu kod njih nije primljen.

Kaže kako se čini da delta varijanta virusa izaziva težu kliničku sliku.

- Doima se da i mlađa populacija može imati teže kliničke slike. Da, čini se da delta izaziva teže kliničke slike. Ono što je sada različito u odnosu na prethodne valove jeste da je puno bolnica otvorilo odjele za covid pacijente, nije samo jedna bolnica i mnogi kolege vrijedno rade kako bi pokušali pomoći tim ljudima, naglasio je dodavši da za sada sustav funkcionira.

- Do kada će to biti tako ovisit će o brojkama. U svakom slučaju, situacija je dosta dramatična, poručio je dr. Kutleša.

Ističe kako su države koje su ranije od nas uvele covid potvrde danas u boljoj situaciji od nas.

- Mi se nismo procijepili u dovoljnoj mjeri. Zašto je tome tako ne znam, ali meni se ponekad čini da i neke države koje su ranije od nas uvele covid potvrde isto imaju porast oboljelih, ali im bolnički sustavi ne pate jer nema previše teških pacijenata. Da li smo to i mi trebali ranije napraviti, teško je za reći. Mislim da je struka na to upozoravala i mi smo mislili da bi to bio dobar put. Mi smo se nadali da je dovoljan broj ljudi prebolio bolest i da je dio procijepljen pa da situacija neće biti kakva je sada, ali smo se prevarili, kaže dr. Kutleša.

Komentirao je i činjenicu da Danska ponovno uvodi covid putovnice, a ima 86-postotnu procijepljenost stanovništva.

- Ova delta varijanta je puno zaraznija. Ono što je već ranije ustanovljeno jeste da imunitet s vremenom pada i potrebna je tzv. booster doza. Ja ne znam što se sada događa u Danskoj, ali možda je njihov cilj primorati ljude da odu na tu booster dozu koja značajno povećava razinu antitijela. Booster doza se ranije preporučivala samo ranjivim skupinama, a sada se preporučuje svima, rekao je za HRT.

Najnovija istraživanja pokazuju kako mRNA cjepivo povećava rizik od upale srčane ovojnice i srčanoga mišića što su rijetki slučajevi, ali nije isključeno da se pojave tjedan dana nakon primanja cjepiva.

- To su poznate nuspojave, ali puno je veća vjerojatnost da dobijete miokarditis i perikarditis ako dobijete Covid-19. Opet je to sad pitanje uzroka i posljedice. Naravno da cjepivo može izazvati nuspojave i toga smo svi svjesni, ali te su nuspojave puno češće ako dobijete bolest. Ali ja bih ponovno naglasio da će ključ za ovu bolest biti lijek. Sada smo, ako se čini, na pragu toga da se nađe lijek koji bi bio vrlo efikasan ako se primjeni u ranoj fazi bolesti - oni kažu 3 do 5 dana, ja bih rekao i još ranije - unutar 48 sati. Lijek će spriječiti da bolest napreduje. Čini mi se da bi to mogao biti kraj ove pandemije ako se pronađe takav lijek. Bolest će onda postati endemska, ustvrdio je dr. Kutleša.

Smatra kako je pitanje uvođenje obaveznog cijepljenja za sve starije od 12 godina kompleksno pitanje s brojnim društvenim reperkusijama.

- Ali što se tiče struke, što se tiče infektologije - naravno da bi obavezno cijepljenje, kao što imamo obavezno cijepljenje za brojne druge bolesti, to bi nama smanjilo ove tragedije kojima svakodnevno svjedočimo. Mi bi svakako bili za to. Naravno da bi za to trebala legislativa, u to se ja ne razumijem, ali ono što se razumijem je da već imamo obavezna cijepljena i ne vidim zašto se i za ovo ne bi uvelo obavezno cijepljenje, kaže dr. Kutleša dodavši da bi se o dobi od koje bi cijepljeno moglo biti obavezno dalo raspravljati.

Kaže kako trenutačno u "Dr. Fran Mihaljević" imaju samo jedno slobodno mjesto na intenzivnoj.

- Neki su se pacijenti poboljšali, pa ćemo ih probati premjestiti. No svaki dan je to borba, vjerujem da je tako u svim bolnicama, nismo mi jedini. Naša je obveza da pomognemo, nismo mi tu da bi razmišljali jesmo li umorni ili nismo. Ljudi su umorni, ali posao se mora obaviti, poručio je dr. Kutleša.