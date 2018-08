Liječnik silovao pacijenticu: Dobio otkaz, ali ne ide u zatvor

Liječnik iz Hustona, grada u američkoj saveznoj državi Teksas, osuđen je na deset godina uvjetne kazne zbog silovanja pacijentice koja je pod jakim sedativima ležala u bolničkom krevetu. Drugim riječima, zbog svojeg zločina neće provesti ni dana u zatvoru.

Shafeeq Sheikh (46) nakon uhićenja izgubio je liječničku licencu i posao, a njegovo ime cijeloga života bit će u registru seksualnih prijestupnika.

HOSPITAL RAPE: Suspended doctor gets probation for sexually assaulting sedated patient at Ben Taubhttps://t.co/lPDgrG9Niw