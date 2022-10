Liječnika koji je napao sestru pustili na slobodu, odvjetništvo će se žaliti na odluku suca

Liječnika (36), koji je ozlijedio i izvrijeđao medicinsku sestru, sudac istrage Županijskog suda u Zagebu odbio je zadržati u istražnom zatvoru, što je tražilo Općinsko kazneno državno odvjetništvo.

Kako navode, oni su pritvor tražili zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, no sudac je to odbio te mu je samo odredio mjere opreza.

Državno odvjetništvo najavilo je da će uložiti žalbu na odluku suca istrage.

Podsjetimo DORH je u četvrtak ispitao liječnika zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju iz članka 118. stavak 1. u vezi s člankom 34. Kaznenog zakona te kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavak 2. i 3. KZ-a.

- Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 36-godišnjak 14. listopada 2022. oko 18:40 sati, u Zagrebu, zvonio na vrata jedne ordinacije doktorice pedijatrice, a kada je medicinska sestra, koja radi u ordinaciji, izašla, vikao je na nju te joj zaprijetio. Osnovano se sumnja da ju je odgurnuo pri čemu je oštećenica pala na tlo i zadobila više tjelesnih ozljeda - navode iz DORH-a.

- I dalje vidim njegov bijesni izraz lica i njegove ruke dok nasrće prema meni. Davio me nekoliko sekundi, a onda svom snagom bacio na pod. Ni njegova supruga ga nije uspjela smiriti, vrištala je i plakala, nije se obazirao čak ni na svoje dijete koje je sve to gledalo, ispričala nam je potresena medicinska sestra Renata Brkić koju je napao specijalizant u KB Dubrava, inače otac maloljetnog pacijenta u pedijatrijskoj ordinaciji u Zagrebu.

- I policiji je rekao da bi sve to ponovio, prijetio je da će me zadaviti... Normalno da se bojim i dalje, živimo u istom kvartu. Ne znam je li još uvijek u pritvoru ili su ga pustili. Što će biti ako ga sretnem kada odem u dućan ili na tržnicu? Pa on živi pored ambulante, što će biti kada se ponovno vratim na posao? - pita se Renata.

