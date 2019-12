Lijepa božićna priča: Privatnik je platio struju za 36 obitelji!

Vlasnik privatne tvrtke koja se bavi ugradnjom bazena, Michael Esmond s Floride, dobio je ideju kako pomoći svojim susjedima koji su dobili opomenu zbog neplaćanja računa za struju, piše CNN.

Michael je prvo kontaktirao gradsko poglavarstvo Gul Breezea, grada u kojem živi, gdje je zaposlenike pitao kako može pomoći stanovnicima koji nemaju dovoljno novaca da plate račune.

- Doživio sam to u osamdesetima kada sam imao problema s plaćanjem računa. Isključili su mi plin i nismo imali grijanje cijele zime - rekao je Esmond, objašnjavajući kako ga je osobno iskustvo motiviralo za ovaj plemeniti čin.

Nadzornica za naplatu komunalnih usluga Joanne Oliver ispričala je za medije kako se rasplakala kada joj je 'dobročinitelj' prišao i rekao kako želi drugima platiti račune.

The season of giving is here. Michael Esmond paid off 36 families’ utility bills. He found out who was at risk of having their power turned off. He spent $4,600 making their holidays a little less stressful.



Instead of warnings, the families received these cards. @weartv pic.twitter.com/7C3YGcy3oG