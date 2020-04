Lijepo vrijeme izmamilo ljude van: Neki su čak ušli i u more

Sunčano vrijeme izmamilo je brojne stanovnike Hrvatske da izađu van i udahnu friški zrak. Neki su lijepo vrijeme iskoristili za rekreaciju, drugi su se prošetali, a neki su čak ušli i u more.

Zagrebački Maksimir je tako bio prepun ljudi koji su subotu proveli u šetnji ili vozeći bicikl.

U Rijeci i Splitu nije nedostajalo ni dobre zabave na plaži, ali ni u moru.

Stradun u Dubrovniku je ipak ostao prazan.

Lijepo i ugodno vrijeme zadržat će se i sutra, barem u većini krajeva i tijekom dana. Poslijepodne će se naoblačiti, a moguća je i kiša s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

Kiša je ujutro moguća na dalmatinskim otocima.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugoistočni. U drugom će dijelu dana u unutrašnjosti zapuhati umjeren, prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a krajem dana na sjevernom Jadranu bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu od 9 do 14. Najviša dnevna između 20 i 25 °C.

