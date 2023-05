Lijeva ruka Mariji donijela sreću i 100.000 eura na igri Lutrije

Gospođa Marija koja je 13. svibnja u igri Druga šansa u sklopu Lota 7 osvojila dobitak od 100.000 eura, ovog je tjedna došla na blagajnu Hrvatske lutrije po dobitak.

- Za Drugu šansu sam čula, no moram priznati da nisam znala kakav je princip igre i kakve dobitke mogu osvojiti. Sada itekako dobro znam – rekla je žena koja je listić uplatila na prodajnom mjestu u Sisku.

- Za dobitak sam saznala tek nakon sedam dana kada sam odlučila uplatiti novi listić i provjeriti krije li se nešto na ovom koji imam u rukama - rekla je sretna umirovljenica.

Kaže kako ju vesele izvlačenja i iščekivanje te će nastaviti igrati i dalje.

- Bingo igram otkad postoji, a u zadnje vrijeme odigram Loto 7 i Eurojackpot. Uvijek se nadam i osjećala sam kako je jednom morao doći red i na mene. Bez nade i vjerovanja u dobitak, nema smisla niti igrati - rekla je žena kojoj kamera i činjenica da emisija ide uživo nisu predstavljali niti najmanji problem.

- Ma kakva trema u ovim godinama. Jedino me malo mučilo kako ću kolo okrenuti lijevom rukom jer ipak sam dešnjakinja. No, pokazalo se kako je lijeva ruka bila ona sretnija. Na probi se kolo zaustavilo na 1.000 € i pomislila sam kako je i to sjajan dobitak, ali ovom najvećem dobitku se doista nisam nadala - rekla je.

Na blagajnu je stigla u pratnji članova obitelji s kojima će dobitak i podijeliti.

- Plan za raspodjelu dobitka već je napravljen. Te planove ljudi uglavnom rade i prije nego se dobitak osvoji - rekla je kroz smijeh Marija i poručila igračima da igraju i nadaju se.

