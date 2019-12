Linolada kao državni neprijatelj broj 1: 'Roditelji se već žale…'

Konzervativna katolička udruga Vigilare jučer se na svojoj Facebook stranici namjerila na teglicu Linolade koja im je, kako se čini, simbol za 'krivi' način slavljenja božićnih blagdana u Hrvatskoj.

Konkretno im je zasmetalo što na etiketi teglice piše 'merry winter', što u prijevodu znači 'sretna zima'.

- Ako ste mislili da su 'sretni blagdani' glup izraz (umjesto Sretan Božić), što tek reći za Podravku i njezinu 'winter' Linoladu? - napisali su na Facebooku iz udruge.

Potom su napisali na koje ih sve načine poruka na Linoladi vrijeđa.

- Prvo, zašto na engleskom, a još važnije: što znači MERRY WINTER? (ako već žele na engleskom, onda nek poruka za Podravku bude jasna: Jesus is the reason for the season…). Roditelji nam već šalju pritužbe i pišu Podravki. Pišite i zovite i vi. Vratimo Božić - dodaju u svojoj poruci.

Podsjetimo, Vigilare se ranije okomio na trgovački lanac Lidl koji je prije Noći vještica u prodaji nudio slatkiše i tematski šarene kostime za djecu.

- Reagirajmo na užasne boleštine za djecu koje promiče ovaj trgovački lanac: pijenje vampirske krvi, jedenje očiju i prstiju te čoko kostura u mrtvačkom lijesu, odijevanje djece u vampire i mrtvace - priopćio je tada Vigilare.

Tema: Hrvatska