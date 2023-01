Lisa Marie udavala se čak četiri puta, a prije dvije godine umro joj je sin: 'Čekaj me, ljubavi...'

Tata me u Memphisu pustio da radim što god želim, možete zamisliti kako je to izgledalo. Nitko me nije tjerao na spavanje, što se njega tiče mogla sam ostati budna cijele noći, a na meniju su stalno bili pomfrit i čokoladna torta za doručak, ručak i večeru, govorila je tako Lisa Marie Presley (53), jedina kći okrunjenog kralja rock'n'rolla Elvisa Presleyja, koje je preminula u četvrak, nakon što je hitno prevezena u bolnicu u Los Angelesu zbog srčanog zastoja. Smrt je potvrdila njezina majka.