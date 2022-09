'Lisice su nam otkrile veliko arheološko blago na Papuku'

Papuk i Zlatna dolina nemalo iznenade zbog svoje bogate arheološke povijesti. Predmeti koji se pronađu upućuju na to koliko je to u dalekoj povijesti bilo strateški bitno mjesto. Da je to tako potvrđuje i nedavno pronađeni srebrni grčki novčić iz 4. stoljeća prije Krista. Novčić je pronađen nakon kiše uz šumski put na Papuku. Na grčkoj drahmi je prikaz Zeusa na tronu s pticom, a s druge strane je prikaz Aleksandra Makedonskog. Na lokalitetu Lisičja jama, nazvanom po lisicama koje kopajući svoje rupe iz njih izbacuju keramiku, arheolozi iskopavaju naselje u kojemu se pretpostavlja da je živjelo 500 ljudi. Brojni pronalasci to dokazuju. Lokalitet kraj Kaptola poznato je arheološko nalazište s grobovima ratničke aristokracije u kojima su pronađeni prestižno oružje i oprema u Europi u 7. stoljeću prije Krista. Što znači da je zajednica koja je živjela ovdje morala imati jedan golemi značaj na razmeđi tri svijeta, između Sredozemlja, srednje Europe i Podunavlja.