Lista bogataša: Ovo su hrvatske tvrtke koje vrijede milijarde. Koji im je bio recept za uspjeh?

Na listi stotinu najvrednijih tvrtki u regiji, koju ju je nedavno predstavio beogradski biznis magazin Nedeljnik metodama sa Stern School of Business - New York University, srbijanske kompanije prevladavaju u odnosu na hrvatske s 46 naprema 27, ali u Top 10 stvari stoje neriješeno, pet naprema pet. Među tih pet najbogatijih već su dva hrvatska predstavnika novoga vala, odnosno IT sektora, telekomunikacija i digitalnih platformi - četvrtoplasirani vodnjanski Infobip (2,5 milijardi eura) i odmah iza njih neizbježni Mate Rimac (2,27 milijardi). Preostale hrvatske tvrtke među deset najjačih igrača na području bivše države čine najbogatija kompanija regije uopće, koncern Agram Dubravka Grgića, čija se vrijednost procjenjuje na 2,8 milijardi eura, dobro nam poznata Atlantic grupa Emila Tedeschija (1,6 milijardi eura) i trgovački lanac Plodine kao deseti (Mile Ćurković - 1,31 milijarda).