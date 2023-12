'Liste čekanja se smanjuju. Nije to predizborni trik nego doista briga za zdravlje građana...'

Zagrebački KB Merkur obilježio je 25. godina od prve transplantacije jetre u toj ustanovi. Tu priliku premijer Andrej Plenković iskoristio je da se pohvali rezultatima obnove, a ministar zdravstva Vili Beroš da demantira medijske napise kako Vlada provodi akcije i predizborno smanjuje liste čekanja.

Premijer Plenković kazao je kako je kada su u pitanju zdravstvene institucije nakon potresa obnovljeno njih 80 posto, a da će se preostalih 20 posto riješiti uskoro. Vlada je u mandatu uložili 2,2 milijarde eura u zdravstveni infrastrukturu što je vidljivo u nizu gradova. Kazao je kako je obnova dobar miks nacionalnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.

- Zaista mi je drago, kada je riječ o zdravstvenim ustanovama, da ste jedna od najbržih i sjajan primjer obnove - kazao je Plenković.

Jednakim tempom se nastavlja obnova niza drugih bolnica u Gradu Zagrebu, a uvjeren je da će ukupna obnova, posebno zdravstvenih institucija, svim djelatnicima i pacijentima, omogućiti još kvalitetniju zdravstvenu skrb i dostupnost zdravstvenih usluga.

Liste čekanja tema je na koju se osvrnuo ministar zdravstva Vili Beroš te prokomentirao je medijske napise da Vlada predizborno provodi akcije i smanjuje liste čekanja.

- Liste čekanja se doista smanjuju iz dana u dan, a to je rezultat godine i pol teškog i mukotrpnog rada. Do toga nije došlo potezima čarobnim štapićem. Timovi ministarstava obilazili su svaku zdravstvenu ustanovu u Hrvatskoj i s ravnateljima, informatičkim stručnjacima i koordinatorima za liste čekanja osigurali da taj segment unaprijedimo. Sad taj trud dolazi na naplatu. Napredujemo, to je naš zadatak i naša obveza. Nije to predizborni trik nego doista briga za zdravlje građana - poručio je Beroš.

KB Merkur obilježio je 25. obljetnica od prve transplantacije jetre koja je izvršena 1998. godine. Tom prilikom moglo se čuti kako je ta bolnica u svjetskom vrhu po broju presađenih organa na milijun stanovnika i predvodnik uspješnosti u transplantacijama jetre i bubrega te multiorganskim transplantacijama. Ravnatelj bolnice Mario Starešinić naveo je kako su od 2007. godine, kada smo kao država ušli u Eurotransplant, postali svjetska perjanica.

- Broj jedan u broju transplantacija na broj stanovnika, a imali smo znatno veće i bolje rezultate u preživljavanju transplantiranih nego ostatak Europe- kazao je ravnatelj.